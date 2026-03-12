對抗仇恨與偏見 松柏之家獲補助

松柏之家舉辦活動，通過故事分享和對話，並用數位媒體作為媒介，共同對抗仇恨與偏見。(松柏之家提供)

由紐約市府「預防仇恨犯罪辦公室」(OPHC)推動的「社區項目補助金」(Community Project Grants)，旨在與社區組織合作，給予最高1萬元的獎金協助其發展和進行能減少社區仇恨與歧視的一次性項目；來自布碌崙 (布魯克林)的松柏之家社區服務中心是獲選的組織之一，將通過故事分享和對話，並用數位媒體作為媒介，共同對抗仇恨與偏見。

松柏之家的項目名稱為「我們的故事、我們的城市：建立歸屬感」(Our Stories, Our City: Building Belonging)，將邀請青少年與移民長者交流互動、增進彼此間的理解，青少年大多是高中生年紀，長者則是60歲以上的老移民。

該項目將從現在起至6月不同階段進行，首先是邀請九名華裔高中生，將先後進行影片拍攝學習、了解仇恨犯罪與定義、以及仇恨犯罪的報案程序三個工作坊；隨後他們將會拍攝採訪21名華裔移民長者，之後把影片剪輯並整合成一條完整的影片，於6月中安排播映。

松柏之家總裁陳偉儀表示，由於中心過去舉行很多有關預防仇恨犯罪的講座和工作坊，所以此次應OPHC的邀請，遞交申請並執行該企畫，此後管理層內部也開會討論出具體的方案。

陳偉儀、運營總監凌志康表示，平時在該中心舉辦活動時，發現長者與青少年之間的代際關係存在代溝、以及很多的想法矛盾與衝突，儘管同為華人，但兩者的習性不同；他們認為，通過讓青少年採訪長者的形式，可以更深入了解長者們的個人背景、移民故事，懂得其所經歷的不易，從中消除誤會、促進更多的理解。

兩人認為，這種教育形式能讓青少年在接觸長者時有更多的諒解，並由他們這一代起發生正面改變，將好的觀念傳遞給身邊其他族裔的朋友、或是下一代，更能讓仇恨犯罪問題得到改善。