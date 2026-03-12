緬甸華僑聯誼會50周年聯歡晚會 700多人同慶

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
紐約州眾議員鄭永佳(中)向紐約緬甸華僑聯誼會頒發褒揚狀，祝賀該會成立50周年。右二為聯誼會主席蘇煥光，左二為會長伍錫富。（記者戴慈慧／攝影）
紐約緬甸華僑聯誼會日前在皇后區法拉盛隆重舉辦成立50周年慶典暨聯歡晚會，現場席開70桌，吸引700多位僑界人士與社區嘉賓到場祝賀，場面熱鬧溫馨。

多位政要及社區代表出席活動，包括國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、紐約州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)，以及中國駐紐約總領館領事榮頂、孫麗萍等。

緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光表示，聯誼會自成立以來，一直致力於團結在美緬甸華僑，弘揚中華與緬甸傳統文化，並為僑胞提供交流互助的平台。今年迎來50周年，能夠與眾多僑界好友與社區代表共同見證，意義非凡。

蘇煥光指出，今年晚會席開70桌，超過700位嘉賓出席，顯示緬甸華僑社群在紐約的凝聚力與影響力。他表示，未來聯誼會將繼續推動文化活動，促進僑社團結，同時吸引更多年輕人加入，為社團發展注入新的活力。

他還表示，聯誼會多年來舉辦包括新春聯歡及潑水節等活動，不僅傳承緬甸華僑的文化傳統，也讓更多不同族裔民眾了解緬甸文化特色，促進社區交流與友誼。

當晚活動除慶祝儀式外，也安排文藝表演及抽獎助興，賓主歡聚一堂。

