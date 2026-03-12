參選第17選區州參議員…賀立寧助華裔老人 通過入籍面試

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
來自台山的陳銳華(圖中)因翻譯問題未通過入籍考試，在州眾議員寇頓幕僚長賀立寧(圖左)與市議員莊文怡辦公室幫助下順利通過。(賀立寧提供)
來自台山的陳銳華(圖中)因翻譯問題未通過入籍考試，在州眾議員寇頓幕僚長賀立寧(圖左)與市議員莊文怡辦公室幫助下順利通過。(賀立寧提供)

紐約州眾議員寇頓(William Colton)辦公室表示，在其幕僚長賀立寧(Dr. Larry He)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)辦公室人員協助下，一名居住於布碌崙(布魯克林)班森賀的華裔長者順利通過入籍面試。辦公室方面指出，未來若民眾在移民、翻譯等相關事務上有需要，皆可向其尋求協助。

正參選第17選區州參議員的賀立寧表示，該名年逾70歲的陳鋭華來自廣東台山，與妻子約兩個月前首次參加入籍面試。但當時因翻譯問題未能順利通過，其妻則成功完成入籍程序。之後他原擬自費聘請翻譯陪同參加第二次面試，但翻譯臨時無法到場。在社區人士協助下，其女兒於約兩周前向寇頓辦公室求助。

賀立寧表示，在得知情況後，他與莊文怡辦公室一名說中文的工作人員協調，於2月27日上午前往位於曼哈頓聯邦廣場26號的移民局大樓，陪同陳先生並協助翻譯約半小時。面試結束後，該名長者順利通過考核。

當事人及家屬對兩辦公室的協助表達感謝，陳先生表示，自己年事已高，對部分程序內容理解有限，此次在工作人員陪同與翻譯下，終於完成入籍面試，他感到相當欣慰與喜悅。

莊文怡透過聲明指出，許多移民在申請合法身分過程中面臨語言及程序等挑戰，相關單位將持續為有需要者提供協助。

賀立寧則表示，語言不應成為取得公共服務的障礙，民意代表辦公室將在職權範圍內提供必要協助。如有相關需求，可致電寇頓辦公室，電話：(718)236-1598、發送郵件至[email protected]，或前往布碌崙國王高速路155號辦公室諮詢。

