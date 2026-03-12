我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

亞裔社區中心攜手市議員莊文怡 免費助長者報稅

記者馬璿／紐約報導
2026年度報稅季即將到來，為減輕長者報稅負擔，亞裔社區中心與市議員莊文怡合作舉辦免費報稅公益服務。(ACC提供)
2026年度報稅季即將到來，為減輕長者報稅負擔，亞裔社區中心與市議員莊文怡合作舉辦免費報稅公益服務。(ACC提供)

2026年度報稅季即將到來，為減輕長者報稅負擔，亞裔社區中心(Asian Community Center，簡稱ACC)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)合作舉辦免費報稅公益服務。欲報名者可致電該中心，並在指定時間段攜帶相關文件至ACC位於布碌崙(布魯克林)7大道的該中心即可。

ACC表示，報稅服務是關乎民生的重要事項，而對長者而言，不斷更新的稅務政策與複雜的表格，往往讓華人社區之間存在資訊不平等與專業知識不足的問題。此次公益報稅項目由ACC統籌，邀請專業會計師團隊至現場協助，確保流程合法合規，並保障民眾能享有退稅與福利政策。

ACC的負責人表示，關懷長者、服務社區，是組織長期堅持的重要使命。「長者是社區發展的見證者與建設者，為他們提供專業報稅服務，是責任，更是榮幸。感謝市議員莊文怡辦公室對本次公益計畫的大力支持，使公共資源更精準地服務基層社區」。

免費報稅服務時間為3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日等每周四的上午9時30分至下午1時，民眾可攜帶相關文件至ACC位於布碌崙61街746號的中心。該中心亦呼籲符合資格的低收入長者盡早預約，以掌握有限名額，並最大化地使用公益資源。有意報名民眾可致電(929)305-4355了解更多詳情。

報稅 布碌崙

