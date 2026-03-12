如何與政府做生意? 亞裔女性商會法拉盛辦政府合約講座

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
美國亞裔女性商會(AAWCC)日前在皇后區法拉盛舉辦「政府合約系列講座」首場活動，邀請聯邦小商業局(SBA)經濟發展專員郭曼麗主講「如何與政府做生意」。(記者高雲兒／攝影)
美國亞裔女性商會(AAWCC)日前在皇后區法拉盛舉辦「政府合約系列講座」首場活動，邀請聯邦小商業局(SBA)經濟發展專員郭曼麗主講「如何與政府做生意」。講座以實體方式於法拉盛洋子健身房舉行，吸引多位華裔及亞裔女性企業主到場聆聽。

郭曼麗指出，美國政府是全球最大的買家，不僅採購商品，也大量購買專業服務，包括律師、會計師、物理治療師、教育機構及各類社區服務計畫。她舉例，政府管理劇院、醫院、監獄等設施，也需推動退伍軍人心理健康等社區方案，「只要能提出可行計畫，背後就是龐大的合約機會」。

她表示，聯邦政府每年採購金額高達數千億元，其中依法必須有23%採購自小型企業，5%來自弱勢企業，3%來自HUBZone企業，5%為女性企業，5%為退伍軍人企業。她強調，許多法拉盛企業並未充分了解這些比率保障機制，「13%的保留市場規模其實非常可觀」。

在實務操作方面，郭曼麗說明，企業首先須在SAM.gov完成註冊，取得UEI號碼，並確認自己的北美產業分類代碼(NAICS Code)。她提醒，企業應列出所有符合的產業代碼，以利政府系統自動配對。另須確認企業符合小型企業定義，並在SBA小型企業資料庫建檔，增加被政府機構搜尋到的機會。

她指出，取得認證只是第一步，許多企業雖完成認證卻未能獲得合約，關鍵在於「行銷給政府」。企業需主動參加活動、建立與採購官員關係、準備能力說明書，如同履歷般介紹公司經驗、財務能力與過往成果。她也提醒，完成工作後必須即時提交發票，聯邦政府依法須於30天內付款。

談及取得合約的三種途徑，她表示，一是透過SAM.gov公開招標；二是小額採購；三是成為分包商，與大型承包商合作參與大額專案。她鼓勵企業透過USAspending.gov查詢過去合約紀錄，了解哪些機構曾採購類似產品或服務。

郭曼麗接續說明，部分認證還享有「價格優惠機制」。例如「歷史弱勢商業區企業」(HUBZone)認證企業，在競標時可享有10%的價格偏差優惠。她解釋，若兩家企業品質相同，政府原則上會選擇報價較低者；但若其中一家為HUBZone企業，即使報價高出對方10%，政府仍可依法優先採購。

法拉盛

王嘉廉社區醫療中心呼籲民眾定期做年度體檢

國際太空站 連線法拉盛圖書館

