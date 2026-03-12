「一代宗師」 林肯中心4月辦梁朝偉回顧展

曼哈頓林肯中心電影協會，將舉辦梁朝偉生涯回顧展「一代宗師：梁朝偉」。(電影協會授權提供)

林肯中心電影協會(FLC)公布2026年春季電影節、經典回顧與新片放映計畫，其中包括為香港 演員梁朝偉 (Tony Leung Chiu-wai)舉辦的職業生涯回顧展「一代宗師：梁朝偉」(The Grandmaster: Tony Leung)。

回顧展將於4月29日至5月7日在林肯中心舉行，梁朝偉也將親自出席放映活動，這將是他逾25年來首次重返林肯中心。林肯中心電影協會表示，此次回顧展將呈現梁朝偉橫跨50年演藝生涯的代表作品。

電影協會指出，作為香港新浪潮電影的重要代表，梁朝偉以內斂而深刻的表演風格著稱，從早年在香港電視圈嶄露頭角，到成為國際影壇公認的演技派巨星。他的經典作品包括與導演王家衛七度合作的「花樣年華」和「重慶森林」、劉偉強與麥兆輝執導的警匪片「無間道」、李安導演的「色，戒」，以及早期侯孝賢 導演的「悲情城市」與吳宇森的「喋血街頭」等。

其中，「花樣年華」使他成為首位在坎城影展(Cannes Film Festival)獲得最佳男演員獎的香港演員。

此次回顧展也配合梁朝偉最新主演作品「寂靜的朋友」(Silent Friend)在美國上映。該片由匈牙利導演恩伊達(Ildikó Enyedi)編劇並執導，是德國、法國與匈牙利合拍的劇情長片，也是梁朝偉首次參與歐洲藝術電影製作。影片將於5月8日在紐約上映，放映地點包括林肯中心電影協會及Angelika Film Center。

「寂靜的朋友」以德國馬爾堡(Marburg)一座植物園中的古老銀杏樹為核心，透過三個發生在不同年代的故事交織展開，分別設定在1908年、1972年與2020年。影片講述人類嘗試理解植物與自然世界的過程，並藉此探討科學探索、人類感知以及跨越時間的溝通方式。

梁朝偉在片中飾演一名來自香港的神經科學家，在研究嬰兒大腦的同時展開一項與古老銀杏樹交流的實驗。導演恩伊達曾表示，該角色是專門為梁朝偉量身打造。

該片於2025年9月在第82屆威尼斯影展(Venice Film Festival)主競賽單元舉行全球首映，並獲得國際影評人費比西獎(FIPRESCI Prize)。

林肯中心電影協會表示，回顧展完整放映片單與相關活動細節將於稍後公布。