無印良品將進駐法拉盛天廣商場 開設皇后區首店

記者戴慈慧／紐約報導
日本生活品牌無印良品將在法拉盛展店。(圖截自無印良品MUJI官網)

日本生活品牌無印良品(MUJI)宣布，將在皇后區法拉盛天廣商場(Tangram)開設門市。這將是該品牌在皇后區的首家店面，也是其在紐約市版圖擴張的最新據點。

MUJI表示，新店預計於今年稍晚開張，店面面積約1萬2000平方呎，將販售品牌經典商品，包括服飾、家居用品、廚房用品、文具與各類生活雜貨。

無印良品創立於1980年的日本，其名稱「Mujirushi Ryohin」意為「無品牌的優質商品」，以簡約設計、實用性與平價生活用品聞名。從文具、衣物到家具與香氛產品，品牌主打低調設計與減少過度包裝，目前已在全球超過30個國家設有門市。

MUJI美國公司總裁Richard Rappaport表示，法拉盛是該品牌進軍皇后區的理想地點，期待吸引長期支持者以及首次接觸品牌的新顧客前來體驗產品。

位於法拉盛133-33 39大道的天廣商場，近年成為法拉盛新興商業地標之一，集合餐飲、零售、娛樂、電影院與美容健康商家等設施。開發商表示，引進無印良品有助於強化商場的國際品牌組合，並吸引更多消費者到訪。

法拉盛作為紐約市重要商業中心之一，零售與餐飲業持續成長。無印良品進駐，也被視為國際品牌持續看好當地商業潛力的最新例子。

