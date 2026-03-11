美銀信用卡持有人 每月第一個周末免費逛9博物館

美國銀行(Bank of America)推出的「Museums on Us」計畫，於每月的第一個完整周六與周日提供該行信用卡或金融卡持卡人免費參觀多家紐約市博物館與文化機構的優惠。圖為大都會藝術博物館。(美聯社)

美國銀行(Bank of America)與紐約市 多家博物館與文化機構推出的「Museums on Us」計畫邁入第25年，根據該計畫，凡持有美國銀行、Merrill或Bank of America Private Bank信用卡或金融卡的民眾，只需於活動期間每月的第一個完整周六與周日出示該行信用卡或金融卡及附照片之身分證件，即可免費參觀多家紐約市博物館與文化機構。

該計畫目前在紐約市地區共有九家文化機構參與，涵蓋藝術博物館、歷史場館及親子友善場所，為家庭規畫低成本周末活動提供便利選擇。主辦單位表示，活動適用於每月第一個完整周末，但參與機構名單可能有所調整。

目前參與的機構包括：

無畏號航空母艦博物館(Intrepid Museum)：Pier 86, W 46th St.；

庫珀·休伊特國立設計博物館(Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum)：2 East 91st St.；

哈德森和博物館(Hudson River Museum)：511 Warburton Ave., Yonkers；

紐約植物園(New York Botanical Garden)：2900 Southern Blvd., Bronx；

猶太博物館(Jewish Museum)：1109 5th Ave.，僅限周日；

大都會博物館(The Metropolitan Museum of Art – The Met Fifth Avenue)：1000 5th Ave.；

大都會博物館修道院館(The Metropolitan Museum of Art – The Met Cloisters)：99 Margaret Corbin Dr.；

紐約哈林工作室博物館(The Studio Museum in Harlem)：144 West 125th St.，僅限周六；

史泰登島兒童美術館(Staten Island Children’s Museum)：1000 Richmond Terrace, Building M, Staten Island。

美國銀行表示，「Museums on Us」計畫已推行逾25年，長期與全美各地文化機構合作，鼓勵民眾親近藝術與歷史資源。主辦單位呼籲民眾把握未來每月的第一個完整周末，但建議事先查詢官方網站確認當月合作場館名單與開放時間。