大馬聯誼會新春之夜 500僑胞歡聚

記者高雲兒／紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會(MAA)日前在皇后區法拉盛，舉辦2026丙午馬年「新春之夜·歌舞宴聯歡會」。(記者高雲兒／攝影)
馬來西亞旅美聯誼會(MAA)日前在皇后區法拉盛舉辦2026丙午馬年「新春之夜·歌舞宴聯歡會」，吸引近500名馬來西亞僑胞與社區人士到場，共同迎接農曆新年的到來。活動以歌舞表演與傳統賀歲環節為主軸，現場氣氛熱鬧，洋溢濃厚節日氣息。

當晚節目融入南洋華人過年的特色習俗，包括祥獅獻瑞、撈魚生及財神派發利是等環節，寓意新一年吉祥如意、財運亨通。多名會員身著馬來西亞傳統服飾登台演出，以歌舞形式呈現多元文化風情，台下僑胞頻頻報以掌聲，場面溫馨而歡快。

多位民選官員及嘉賓到場向僑胞拜年，包括國會眾議員孟昭文紐約州參議員劉醇逸，以及馬來西亞駐紐約總領事Norhalilah Abdul Jalil等。馬來西亞旅美聯誼會董事會主席邦君雄與會長何德興也向在場來賓致意。眾人手持寫有「福星高照」、「萬事勝意」、「財源廣進」、「大吉大利」等吉語的春聯，向僑胞送上新春祝福，祝願大家新的一年平安順利、事事如意。

主辦方表示，希望透過新春聯歡活動，讓旅居紐約的馬來西亞僑胞在節日期間相聚交流，也藉此延續華人傳統文化，凝聚僑社情誼。

