僑委會「戀念台灣」計畫 僑童可短期入校就讀

記者戴慈慧／紐約報導
來自紐西蘭的僑生Rivers Hsueh參與「戀念臺灣」入校體驗計畫，與新北市新莊區中平國中師生合影留念。(僑委會提供)
來自紐西蘭的僑生Rivers Hsueh參與「戀念臺灣」入校體驗計畫，與新北市新莊區中平國中師生合影留念。(僑委會提供)

僑務委員會宣布啟動2026學年度「戀念台灣—海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫」，讓海外僑民子女在返台期間可短期進入台灣國民中小學就讀，透過實際參與校園生活，加深對台灣文化與社會的認識。

僑委會表示，這項計畫自2018學年度起，與教育部國民及學前教育署合作推動，並在隔年擴大辦理。至2025學年度止，已有逾1900人次參與，讓不少在海外成長的僑民子女有機會回到台灣校園，與當地學生一起上課與生活。

計畫與一般短期參訪不同，參與學生將直接進入國小或國中班級，與同齡學生一同上課、交朋友，也可參與社團與校園活動。在日常課堂互動中，學生除了能提升華語能力、接觸正體字，也能更實際地感受台灣的校園文化與生活環境。

根據僑委會規畫，2026學年度共有20個縣市、66所國小與20所國中參與。體驗時間可選擇第一學期(自2026年10月1日至學期結束)或第二學期(自2027年3月2日至學期結束)。每名學生原則上可申請5至30個上課日的體驗課程，每人最多參加一次。

活動報名時間為3月23日至4月14日，對象為隨家人短期返台的6至15歲海外僑民子女，申請者須有父或母其中一人具有中華民國國籍。家長可透過僑委會「僑務活動報名系統」線上申請：https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/nostalgiafortaiwan2026。

僑委會表示，希望透過這類短期入校體驗，讓在海外長大的孩子有機會更直接接觸台灣社會，也讓台灣學生在校園中與不同文化背景的同齡人交流。

