曼哈頓爵士工作坊 華裔歌者石尚秋韵登台

由聲樂導師Jacob Carr教授的進階爵士工作坊，近期共八名學生在曼哈頓The Green Room 42與現場樂隊即興演出。(記者顏潔恩╱攝影)

由紐約大學帝勢藝術學院(NYU Tisch)聲樂系創始人、聲樂導師Jacob Carr教授的進階爵士工作坊，共有八名活躍於紐約舞台的專業表演者參與，並於近期在曼哈頓The Green Room 42與現場樂隊即興演出；當中包括一名華裔演員、歌手石尚秋韵(Genevieve Shi)，儘管爵士音樂在華人圈子中並非主流，她希望通過持續的演出與藝術探索，將爵士音樂傳遞給更多的人。

主辦方表示，爵士樂 能讓觀眾接觸到不同的歌手與不同的表現方式，從某種意義上來說，爵士樂是一種對自由的追求和探索，學生們彷彿把自己的心放進一個盒子裡，然後再思考如何將其通過音樂呈現給觀眾，「爵士樂有很大的創作空間，當歌手站上舞台時，所有的一切便在舞台上發生，而剩下最重要的，就是歌手、樂隊、音樂和觀眾彼此之間的連結」。

在此次演出中演唱「All of me」的石尚秋韵分享道，這首歌曲讓她感到特別快樂，雖然單看歌詞是在訴說著一名失去愛、渴望愛的女孩，但編曲的節奏歡快，「儘管情緒傷感，但仍可以用歡樂、詼諧的方式去表達。」

她表示，自小就熱愛爵士樂，參與這次工作坊是為了更深入了解爵士樂的起源、以及即興創作的構成、與其他音樂類型的差別之處等，「每個爵士樂用的是最簡單的音，但在這些音上再去創作，添加轉音、上下高階音，不分主角和配角、非常融合。每個樂器也再跟你對話，作為歌者，我也在體驗不同樂器在互相交流的過程。」

石尚秋韵說，舞台和電影對她而言是兩種完全不同的能量流動方式，「爵士讓我在兩者之間找到一種更自由的呼吸，也讓我在聲音和即興層面上重新訓練自己，在角色塑造上更敏銳」。

石尚秋韵擁有古典聲樂與音樂劇訓練背景，長期活躍於紐約舞台，曾以獨唱身分登上卡耐基音樂廳、洛杉磯「奧斯卡中國之夜」、以及位於林肯中心的考夫曼音樂中心；在戲劇領域，她也參演「Green Card」、「Comfort Women」、「Dream Reunion」等多部外百老匯音樂劇。