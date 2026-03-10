我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

華裔離散世代困境 匡靈秀「台北故事」預售

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
匡靈秀「台北故事」已開放預售。(取自出版商Harper Collins官方網頁)
匡靈秀「台北故事」已開放預售。(取自出版商Harper Collins官方網頁)

以「罌粟戰爭」三部曲與「黃臉」(Yellowface)走紅的華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)，即將推出最新小說「台北故事」(Taipei Story)。出版社日前宣布新書將於9月8日發布，現已開放預售，小說聚焦華裔離散世代在語言、家庭與文化之間的身分探索。

「台北故事」講述一名華裔美國大學新生陳莉莉(Lily Chen)的故事，她利用暑假前往台北參加密集語言課程，希望透過學習中文，重新連結自己繼承卻從未真正理解的文化。然而，原本充滿期待的旅程很快出現裂痕：課程繁重、與室友相處緊張，一次與幾乎不熟識男生前往溫泉的衝動旅行，更讓她成為同學間流言的焦點，使她在這座原本以為會像「家」一樣的城市中感到格格不入。

就在此時，她接到祖父去世的消息，這個突如其來的打擊，迫使她重新思考家族歷史中那些從未被回答的問題。隨著她嘗試向家人追問過去、拼湊記憶與沉默中的線索，這段夏日旅程逐漸轉變為一場關於自我與家族的探索。

小說提出一系列關於離散身分的問題：如果僑民對「回家」的想像從未實現，會發生什麼？如果學習語言仍無法讓人更接近家人與文化，又意味著什麼？當家族歷史被沉默包圍，尋根是否仍然可能？「台北故事」透過幽默與感傷交織的敘事，描寫一名年輕女性在文化、記憶與家庭之間尋找歸屬的過程。

匡靈秀是「紐約時報」和「星期日泰晤士報」雙榜第一名暢銷書作家，其作品曾獲星雲獎(Nebula Award)、軌跡獎(Locus Award)、克勞福德獎(Crawford Award)及英國圖書獎(British Book Awards)。她曾以奇幻史詩「罌粟戰爭」三部曲打響名號，近年則以諷刺出版界與文化挪用的小說「黃臉」引發廣泛討論。

匡靈秀是馬歇爾學者(Marshall Scholar)，曾於劍橋大學取得中國研究哲學碩士，並於牛津大學取得當代中國研究理學碩士。目前她正在耶魯大學攻讀東亞語言與文學博士學位，研究領域包括離散族群、當代華語文學與亞裔美國文學。

世報陪您半世紀

上一則

羅大佑首登卡內基音樂廳 「春龍交響音樂會」紐約站4/18隆重登場

下一則

帕拉迪諾向高等法院申請禁制令 阻止市議會懲處
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

婦女節放映「至善之神」 講述劉文采跌宕人生鼓舞女移民

婦女節放映「至善之神」 講述劉文采跌宕人生鼓舞女移民
謝曉澤「以書之名」紐約登場 展出繪畫瓷雕作品

謝曉澤「以書之名」紐約登場 展出繪畫瓷雕作品
先鋒藝術「無盡之衣」 台灣藝術家黃博志詮釋母親故事

先鋒藝術「無盡之衣」 台灣藝術家黃博志詮釋母親故事
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
紐約州中低收入家庭，1月起可根據年收入和家庭人數省數百元能源費。(美聯社)

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

2026-03-03 06:22

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」