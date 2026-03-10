華裔離散世代困境 匡靈秀「台北故事」預售

匡靈秀「台北故事」已開放預售。(取自出版商Harper Collins官方網頁)

以「罌粟戰爭」三部曲與「黃臉」(Yellowface)走紅的華裔作家匡靈秀(R. F. Kuang)，即將推出最新小說「台北故事」(Taipei Story)。出版社日前宣布新書將於9月8日發布，現已開放預售，小說聚焦華裔離散世代在語言、家庭與文化之間的身分探索。

「台北故事」講述一名華裔美國大學新生陳莉莉(Lily Chen)的故事，她利用暑假前往台北參加密集語言課程，希望透過學習中文，重新連結自己繼承卻從未真正理解的文化。然而，原本充滿期待的旅程很快出現裂痕：課程繁重、與室友相處緊張，一次與幾乎不熟識男生前往溫泉的衝動旅行，更讓她成為同學間流言的焦點，使她在這座原本以為會像「家」一樣的城市中感到格格不入。

就在此時，她接到祖父去世的消息，這個突如其來的打擊，迫使她重新思考家族歷史中那些從未被回答的問題。隨著她嘗試向家人追問過去、拼湊記憶與沉默中的線索，這段夏日旅程逐漸轉變為一場關於自我與家族的探索。

小說提出一系列關於離散身分的問題：如果僑民對「回家」的想像從未實現，會發生什麼？如果學習語言仍無法讓人更接近家人與文化，又意味著什麼？當家族歷史被沉默包圍，尋根是否仍然可能？「台北故事」透過幽默與感傷交織的敘事，描寫一名年輕女性在文化、記憶與家庭之間尋找歸屬的過程。

匡靈秀是「紐約時報」和「星期日泰晤士報」雙榜第一名暢銷書作家，其作品曾獲星雲獎(Nebula Award)、軌跡獎(Locus Award)、克勞福德獎(Crawford Award)及英國圖書獎(British Book Awards)。她曾以奇幻史詩「罌粟戰爭」三部曲打響名號，近年則以諷刺出版界與文化挪用的小說「黃臉」引發廣泛討論。

匡靈秀是馬歇爾學者(Marshall Scholar)，曾於劍橋大學取得中國研究哲學碩士，並於牛津大學取得當代中國研究理學碩士。目前她正在耶魯大學攻讀東亞語言與文學博士學位，研究領域包括離散族群、當代華語文學與亞裔美國文學。