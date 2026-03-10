紐約學者張旭東、圖茲對談 紀念魯迅逝世90周年

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
兩位學者同時討論了魯迅作品中的歷史與敘事問題。(記者高雲兒╱攝影)
為紀念中國現代文學奠基者魯迅逝世90周年，曼哈頓重音沙龍(Accent Salon)近日在紐約舉辦一場學術對談，邀請紐約大學文學教授張旭東與哥倫比亞大學歷史學者圖茲(Adam Tooze)對談，探討魯迅作品在當代世界的思想意義。活動由王磬主持。

對談從魯迅1918年發表的代表作「狂人日記」出發，圖茲表示，這篇小說以「狂人日記」的形式呈現，一名被視為精神失常的人，逐漸懷疑整個社會建立在「吃人」的制度之上。這種看似偏執的敘事，其實構成對社會秩序與歷史傳統的深刻批判。他認為，這種對主體、歷史與知識的反思，使魯迅的思想可與20世紀西方重要思想家並置討論。

張旭東表示，「狂人日記」的誕生與中國近代歷史轉型密切相關。魯迅在清末民初的社會動盪中成長，早年赴日本求學，接觸大量西方思想與文學。這種跨文化知識背景，使他的寫作融合古典傳統與現代思想，形成獨特風格。他表示，魯迅的作品既包含小說、散文、評論與思想辯證的元素，也呈現出高度混合的文體特徵。

學者們亦提到魯迅思想形成的重要契機。魯迅早年在日本留學時，曾看到一張日俄戰爭期間中國人被處決的照片，旁觀的中國留學生卻表情冷漠。這一經驗使他深受震動，轉而以文學喚醒國人的「精神覺醒」，這也成為他後來創作的重要思想來源。

兩位學者同時討論了魯迅作品中的歷史與敘事問題。例如「阿Q正傳」以諷刺方式描寫革命時代的混亂，提出「如何書寫歷史」的問題。張旭東指出，在魯迅筆下，中國社會正處於舊秩序崩解與新秩序尚未建立的時刻，敘事本身因此充滿矛盾與不確定性。

討論也延伸到魯迅思想中的「虛無」與「希望」。張旭東表示，魯迅對人性與社會持深刻懷疑，但這並不意味著完全的絕望。相反，他在作品中反覆強調對未來的希望，例如「狂人日記」結尾著名的呼籲——「救救孩子」，正是對新一代可能性的期待。

圖茲則表示，對他而言，閱讀魯迅不僅是理解中國思想史，也是一種跨文化對話。他指出，在全球化與地緣政治變化的背景下，西方社會同樣需要重新理解中國思想與文化，而魯迅正是一個重要的入口。

為紀念中國現代文學奠基者魯迅逝世90周年，曼哈頓重音沙龍近日在紐約舉辦一場學術對談，邀請紐約大學文學教授張旭東(中)與哥倫比亞大學歷史學者圖茲(右)對談。(記者高雲兒╱攝影)

