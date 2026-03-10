紐約地鐵廁所檢查報告：坐墊、衛生紙常常缺少

紐約地鐵廁所缺少基本設施和物品。(MTA臉書)

大都會運輸署(MTA )在紐約市 龐大的地鐵 系統內營運著125間公共廁所，但最新發布的檢查報告顯示，許多給乘客使用的馬桶缺少馬桶坐墊和衛生紙等基本設施和物品。

MTA監察長辦公室派員工逐一檢查地鐵廁所是否存在鎖具損壞或衛生條件不佳等問題。從2024年12月到2025年4月，該辦公室工作人員共檢查了32間廁所。檢查報告指出，多數廁所至少保持相對清潔且功能正常。其中有五間廁所因施工或其他問題關閉。

報告說，在接受檢查的32間廁所中，除四間外，其餘廁所均至少缺少衛生紙或肥皂等基本配置。部分廁所滿布塗鴉或垃圾，數間鎖具損壞，導致通勤者即使能上廁所也無法享有隱私。該報告還稱，部分廁所配備金屬馬桶卻沒有裝坐墊，此舉不僅違反管道工作規範(plumbing codes)，更潛藏公共衛生隱患。

戈登(Noell Gordon)是進入大西洋大道-巴克萊中心站(Atlantic Avenue-Barclays Center)男廁的乘客之一，「老實說裡面狀況不太好」，他說道，「排便需求必須解決，這才是重點」。

紐約地鐵系統的廁所網路自2023年1月起逐步重新開放，此前因新冠疫情期間被MTA全面關閉。

在網上刊登了有關紐約地鐵廁所的報導後，一位名叫Chris的讀者留言，「我在紐約生活了62年，我從未真正看到過一間可用的地鐵廁所」；一位讀者跟帖，「同感，我從未見過這些門是開著的，我以為它們是更文明時代的遺跡」；一位讀者寫道，「人們是怎麼找到這些廁所的？我從未看到任何標誌。我在紐約待了18個月，一直以為紐約地鐵裡沒有廁所」；還有一位讀者說，「等等，地鐵車站裡一直有廁所嗎？我以為地鐵車廂就是廁所」。