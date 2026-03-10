法拉盛YMCA慶元宵 數百親子同歡

大紐約YMCA法拉盛分會(Flushing YMCA)於7日在北方大道會址，舉辦元宵節慶祝活動。(記者高雲兒／攝影)

大紐約YMCA法拉盛分會(Flushing YMCA)日前在皇后區 法拉盛北方大道會址舉辦元宵節慶祝活動。現場透過騰風舞獅、民俗文藝表演及手工藝體驗，吸引數百名社區家長與孩童齊聚一堂，在鑼鼓聲中歡慶農曆馬年。

活動於當日上午11時拉開帷幕，現場氣氛熱烈。開場由傳統舞獅表演助興，矯健的身姿與喧天的鑼鼓吸引大批民眾駐足攝影。主辦單位除了安排舞台演出，更特別設置民俗手工藝區，讓孩子們親手製作節慶藝術品，體驗中華文化傳統，現場並設有抽獎與禮品派發環節，節慶氣息濃厚。

紐約州參議員劉醇逸到大紐約YMCA法拉盛分會(Flushing YMCA)元宵節慶祝活動現場向民眾拜年。(記者高雲兒／攝影)

多位僑領與民意代表應邀出席。 法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得(Peter Tu)表示，法拉盛華商會很榮幸能長期支持YMCA的社區活動，他特別稱讚執行主任洛佩茲(Heidy Lopez)的領導能力，讓該分會成為凝聚社區的核心力量。

大紐約YMCA法拉盛分會(Flushing YMCA)元宵節慶祝活動開場由傳統舞獅表演助興，矯健的身姿與喧天的鑼鼓吸引大批民眾駐足攝影。(記者高雲兒／攝影)

紐約州 參議員劉醇逸到現場向民眾拜年。 他指出，元宵節不僅是春節的高潮，更象徵著社區的團結。劉醇逸感性表示，法拉盛YMCA承載了數代人的成長記憶，許多居民從小在此學習游泳、強身健體。他同時帶來好消息，稱籌備多年的法拉盛YMCA新館計畫已進入收尾階段，未來將以現代化設施升級社區服務。皇后區區長辦公室代表顏星悅亦到場表達祝賀。

皇后區法拉盛YMCA執行主任洛佩茲向志工團隊與社區表達由衷感謝。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛YMCA執行主任洛佩茲向華商會志工團隊與社區致謝。 她提到，YMCA服務社區已逾百年，而元宵節慶典則是近年來推動文化共融的重要指標活動。她特別感謝法拉盛華商會志工的無私協助，確保活動順利。她並在現場宣布，備受期待的法拉盛YMCA新場館預計將於今年6月舉行剪綵儀式，開啟服務新篇章。