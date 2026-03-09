台灣女力登陸紐約 呼應聯合國婦女大會

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處將在聯合國「婦女地位大會」期間，在紐約同步舉辦「台灣性別平等周」系列活動，來自台灣的數十名地方政府與非政府組織代表赴紐約參會。(記者許君達╱攝影)
第70屆聯合國「婦女地位大會」(CSW)3月9日至19日在紐約舉辦，駐紐約台北經濟文化辦事處將在此期間與台灣非政府組織合作，在紐約舉辦「台灣性別平等周」系列女力文宣活動。在8日的首場活動中，經文處邀獲獎電影「左撇子女孩」(Left-Handed Girl)導演鄒時擎參加座談會，分享這部女性主題影片的創作心路。

經文處處長李志強表示，雖然台灣無法參加在聯合國舉辦的大會，但每年都會以「台灣性別平等周」的形式向世界展現台灣兼具制度實力與文化人性的性別平權進展與成果，並加強與國際社群的連結。系列活動共分為三大部分，分別為由經文處主辦的「台灣女力文化之夜」、由世台聯合基金會(STUF)主辦的「台灣女力領導力論壇」，以及由數十名台灣地方政府和非政府組織代表分別獨立參加的交流分享活動。

據李志強介紹，本年度為配合「第70屆」這一特殊數字，外交部特別在紐約投放了三種形式的實體文宣，包括計程車廣告、地鐵站出入口廣告以及紐約市數位資訊亭(LinkNYC)廣告，以增加國際能見度。文宣的主視覺以台灣蘭花為背景，以凸顯台灣的「柔韌的女力」。中華民國外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋介紹，今年婦女地位大會的優先主題為「確保所有女性的司法盡用性」，而台灣在這方面可以自豪地宣告，「我們做得很好，我們不會缺席」。

「左撇子女孩」是目前住在紐約的台裔電影人鄒時擎的首部獨立執導長片，曾在坎城、多倫多、釜山、倫敦、蘇黎世等國際知名影展亮相，2026年代表台灣衝刺奧斯卡最佳國際影片單元。該片以極富台灣特色的夜市及市井場面為背景，結合導演作為女性的個人成長經歷，呈現了一段一家三代人的台灣故事。此外，「左撇子女孩」全部素材皆為iPhone拍攝，完全未用到專業的電影攝製裝備。

鄒時擎表示，她來自一個比較傳統的家庭，在當時的時代背景下，作為女性，成長經驗中難免會有更多的辛苦之處，比如與男性同輩之間存在一種無形的地位差距。而她天生的左利手本能，也在這種傳統的規訓中逐漸被改掉，這後來也成了「左撇子女孩」這一主題的來源。

