移民勞工與皇后區女性歷史 躍創作主題

記者戴慈慧╱紐約報導
長島市文化實驗場3月推出舞台劇「Liberty Scrap」，並同步展出兩檔展覽。(圖為Liberty Scrap宣傳照，取自Liberty Scrap官網)
長島市文化實驗場(Culture Lab LIC)於3月推出舞台劇「Liberty Scrap」，並同步展出兩檔展覽，從移民勞工、亞裔藝術創作與皇后區女性歷史三個面向，呈現多元社群在城市生活中的經驗與記憶。

劇情設定在皇后區一間廢金屬回收倉庫，描述幾名移民女性白天在高噪音與勞動密集的環境中工作，晚上則利用廢棄金屬與零件創作雕塑，試圖在城市邊緣為自己找到一條創作與生活並存的道路。

該劇由劇作家馬西歐提(Christina Masciotti)創作，故事同時觸及移民身分與家庭責任等議題。劇中主角希望返回家鄉照顧生病父親，但因移民身分問題而陷入兩難。劇作透過對話與肢體表演，呈現角色在勞工身分、藝術創作與生活現實之間的掙扎。

與劇場演出同時展出的「Modern Ink: Crossing Media, Blending Cultures」展覽，聚焦多位具有亞裔與移民背景的藝術家作品。

展覽以「墨」與「書寫」為概念核心，將傳統水墨與書法元素，結合漫畫、攝影與數位影像等媒材。策展人表示，作品反映藝術家在不同文化背景與語言之間成長或生活的經驗，也呈現當代藝術創作如何在不同媒介之間交流融合。

第三檔展覽「The Stories Behind Their Names: Queens Women in Action」由Queens Memory Project與Urban Archive合作策畫，透過歷史照片、口述訪談與地圖資料，介紹多位在皇后區社區發展與社會運動中留下足跡的女性人物。

展覽關注那些以女性命名的街道、學校或公共設施背後的歷史故事，內容涵蓋曾參與勞工運動、教育改革與社區組織工作的女性，希望讓居民重新認識這些人物在地方歷史中的角色。

長島市文化實驗場為一棟由舊工業建築改建的文化空間，近年持續舉辦戲劇、展覽與音樂活動。隨著當地住宅與商業開發增加，該空間也逐漸成為重要的社區藝術據點之一。

「Liberty Scrap」即日起至29日上演，每周四至周六晚間7時、周日下午5時開演，與兩檔展覽同步舉行。演出需購票入場，票價約35元起。

台灣女力登陸紐約 呼應聯合國婦女大會
