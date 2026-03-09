紐約聖派翠克節將至 今起嚴打酒駕

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
聖派翠克節期間，紐約州將加強對酒後駕駛等交通違法行為的執法力度。圖為紐約市去年舉辦的第264屆聖派翠克節大遊行。(州長辦公室)
聖派翠克節期間，紐約州將加強對酒後駕駛等交通違法行為的執法力度。圖為紐約市去年舉辦的第264屆聖派翠克節大遊行。(州長辦公室)

紐約將於3月17日(周二)迎來愛爾蘭裔傳統節日聖派翠克節。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，全州範圍內的交通執法部門將從9日(周一)開始加強執法力度，嚴打節日期間酒後駕車者。

本次執法行動將從9日持續至17日。在此期間，州警部門將在部分路段設置固定酒駕檢查站，同時加強流動巡邏，嚴查超速駕駛、分心駕駛以及違反「讓道法」(Move Over Law)的行為。紐約州「讓道法」要求行駛在高速路外側車道的駕駛員在發現路邊有車輛臨時停車時，應盡可能向內並線、或慢速通過，以確保臨停車輛的安全。此外，交通部門之外的州警亦會在執法行動期間加強對酒類零售場所的巡查，打擊非法售酒或未成年人飲酒的行為。

根據紐約州法，酒後駕駛可能導致的後果包括吊銷駕照、1萬元罰款甚至監禁等。在去年聖派翠克節交通執法行動期間，全州共逮捕1224名酒駕者、開出1萬314張超速罰單，各類罰單總計開出了5萬5661張。州府在公告中引用數據表示，全美每年因酒駕事故死亡近1萬2000人，平均每45分鐘就有一人死於被酒精驅使的車輪之下。

州警(New York State Police)和州長交通安全委員會(GTSC)提示：參加節日派對的民眾如果無法避免舉杯歡慶，則須在飲酒前規畫好回家方案，或安排好不飲酒的親友擔任駕駛員，或搭乘計程車、網約車或公共交通返家。此外，酒後步行同樣存在風險，如需步行回家，最好有人陪同。如發現有人飲酒後開車上路，則應立即通知執法部門。霍楚還介紹，州當局聯合民間機構開發了一款名為「有計畫」(Have a Plan)應用程式，可幫助飲酒者建立安全返家方案或呼叫計程車，在蘋果和Google的應用商店均可下載。

