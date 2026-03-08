法拉盛華男涉15億元大麻犯罪 押往奧州受審

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
皇后區法拉盛男子陳浩通上月末被引渡至奧克拉荷馬州，被指控為一起跨州大麻犯罪網路的主謀。(取自奧克拉荷馬州檢察長辦公室)
皇后區法拉盛男子陳浩通上月末被引渡至奧克拉荷馬州，被指控為一起跨州大麻犯罪網路的主謀。(取自奧克拉荷馬州檢察長辦公室)

一名居住在皇后區法拉盛的男子上月末被捕後押往奧克拉荷馬州(Oklahoma)，面臨多項重罪指控；當地檢方指控他是一個跨州大麻犯罪網路的主謀，該組織在數年間透過欺詐手段取得醫用大麻執照並非法生產大麻，黑市價值高達約15億元。

警方表示，居住於法拉盛26大道的34歲男子陳浩通(Hao Tong Chen，音譯)，於1月29日在法拉盛住所被紐約市警與聯邦緝毒署(DEA)聯手逮捕，此後被關押在雷克島監獄(Rikers Island)約一個月，並於2月28日被押送至奧克拉荷馬州受審。

該案源於2025年11月一個跨郡大陪審團起訴，陳浩通被控18項重罪，包括有組織犯罪(racketeering)、共謀欺詐州府、提交偽造文件、加重非法製造大麻以及非法收益等。

案件由奧克拉荷馬州檢察長德拉蒙德(Gentner Drummond)轄下的有組織犯罪特別小組(Organized Crime Task Force)主導，代號「鈍力行動」(Operation Blunt Force)。

調查指出，該犯罪集團涉及自2021年起生產約100萬磅大麻，黑市價值約15億元。檢方稱，陳浩通策畫了「人頭股東」(straw owner)的欺詐模式，以規避奧克拉荷馬州醫用大麻產業的居住資格限制。該集團招募當地居民作為名義所有人，支付報酬讓其提供身份證件和個人資料，用於提交虛假的公司文件和執照申請。

根據起訴書，此犯罪組織實際控制並經營了十餘家大麻種植公司。雖然其在文件上由不同人士持有，但檢方認為其實際運作均由陳浩通及同夥控制。部分種植場被指種植超過1000株大麻，已達「加重製造管制物質罪」標準。

調查還發現，陳浩通在銀行帳戶中存在大量現金存款及從紐約匯入的電匯資金，這些資金被用來支付「人頭股東」報酬以及維持種植場運營，包括電費、租金及其它開支。執法人員發現，該集團利用政府要求的「從種子到銷售」(seed-to-sale)追蹤系統掩蓋非法活動，並將大量大麻轉入黑市銷售。

調查由全國27個執法機構協同進行，涉及奧克拉荷馬、紐約、德州、內華達、加州、科羅拉多、伊利諾伊及華盛頓州等地。資金流向也涉及多州及中國。行動中共有20人被捕，執法人員執行了50餘份搜查令，查獲10餘支槍械，並將四人遣返出境。

美國福州琅岐校友會的主要成員陳善東，也於2月25日在奧克拉荷馬州鄉村因販運大麻被...
美國福州琅岐校友會的主要成員陳善東，也於2月25日在奧克拉荷馬州鄉村因販運大麻被捕。(取自奧克拉荷馬毒品執法局)

世報陪您半世紀

