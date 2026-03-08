我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

紐約州上訴法院推翻法律 房東可拒收Section 8租屋券

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市也有獨立於州法律之外的規定，禁止對住房補助券持有人的任何歧視性行為。(記者范航瑜╱攝影)
紐約市也有獨立於州法律之外的規定，禁止對住房補助券持有人的任何歧視性行為。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州上訴法院5日裁定，州法律中禁止房東因租客使用「Section 8」租屋券而拒租的規定違憲。該法原本禁止基於使用住房補助券的歧視，旨在保障低收入租戶的住房機會。但法官指出，該規定實際上迫使房東同意政府檢查其房產，或侵害房東根據憲法第四修正案享有的免於不合理搜查的權利。 

法官在判決書中指出，在該法律框架下，「房東被迫同意政府對其出租物業及相關紀錄進行搜查」。此裁決源於州檢察長詹樂霞(Letitia James)此前對一名上州房東提起的訴訟。詹樂霞仍可向更高級法院提出上訴，其辦公室表示正評估後續選項。

多年來，一些房東與房產中介都拒絕向使用Section 8的人出租房屋。州人權法於2019年修訂後，將「收入來源」納入受法律保護的項目，禁止了類似行為。Section 8補助券是全美最大規模的租金援助機制。符合條件的低收入家庭可用它來支付部分租金，通常租客負擔不超過其收入30%的租金，其餘由政府支付。紐約州內有超過十萬戶家庭依賴這項補助來維持住房。盡管有法律禁止基於收入來源的歧視，實際執行上不少補助券持有人仍遭遇拒租。

紐約小房東協會(Small Property Owners of New York，SPONY)則支持這項裁決。該組織的科查克(Ann Korchak)表示，法官認為相關法律侵犯財產權，而小型業主支持財產權。「因此我們很高興看到法院也持同樣看法」。

另一方面，租屋券持有人則擔心該裁決或導致更多住房歧視現象。科查克則表示，她並不同意這種看法。「我認為這項裁決可能會把責任放在真正應該負責的地方，也就是住房與城市發展部(HUD)，確保這個計畫能正常運作」。

紐約市早在2008年已實施類似規定，保障低收入租戶。紐約市還設有由市府運作的補助券計畫CityFHEPs。市府發言人表示，目前仍在研究該裁決將如何影響紐約市。

世報陪您半世紀

紐約州 紐約市 詹樂霞

上一則

華策會新春晚宴籌得逾100萬元 表彰貢獻者

下一則

長島9位女藝術家 用畫作說故事
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

HAVP租房補助券啟動 民代籲擴大規模

HAVP租房補助券啟動 民代籲擴大規模
紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券
華人房東未將房屋租給非裔遭投訴 索賠5000美元 為何？

華人房東未將房屋租給非裔遭投訴 索賠5000美元 為何？
紐約市平價住房驅逐案攀升 多來自補助住宅 布朗士最多

紐約市平價住房驅逐案攀升 多來自補助住宅 布朗士最多

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
54歲李雪銳(左一)被中伊斯利普聯邦法院被判處108個月監禁。圖為她在進行詐騙活動的過程中與總統川普合影。(紐約東區聯邦檢察官辦公室提供)

虛構投資移民計畫涉詐3150萬元 李雪銳判囚9年

2026-03-01 06:36

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚