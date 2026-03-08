紐約州上訴法院推翻法律 房東可拒收Section 8租屋券

紐約市也有獨立於州法律之外的規定，禁止對住房補助券持有人的任何歧視性行為。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州 上訴法院5日裁定，州法律中禁止房東因租客使用「Section 8」租屋券而拒租的規定違憲。該法原本禁止基於使用住房補助券的歧視，旨在保障低收入租戶的住房機會。但法官指出，該規定實際上迫使房東同意政府檢查其房產，或侵害房東根據憲法第四修正案享有的免於不合理搜查的權利。

法官在判決書中指出，在該法律框架下，「房東被迫同意政府對其出租物業及相關紀錄進行搜查」。此裁決源於州檢察長詹樂霞 (Letitia James)此前對一名上州房東提起的訴訟。詹樂霞仍可向更高級法院提出上訴，其辦公室表示正評估後續選項。

多年來，一些房東與房產中介都拒絕向使用Section 8的人出租房屋。州人權法於2019年修訂後，將「收入來源」納入受法律保護的項目，禁止了類似行為。Section 8補助券是全美最大規模的租金援助機制。符合條件的低收入家庭可用它來支付部分租金，通常租客負擔不超過其收入30%的租金，其餘由政府支付。紐約州內有超過十萬戶家庭依賴這項補助來維持住房。盡管有法律禁止基於收入來源的歧視，實際執行上不少補助券持有人仍遭遇拒租。

紐約小房東協會(Small Property Owners of New York，SPONY)則支持這項裁決。該組織的科查克(Ann Korchak)表示，法官認為相關法律侵犯財產權，而小型業主支持財產權。「因此我們很高興看到法院也持同樣看法」。

另一方面，租屋券持有人則擔心該裁決或導致更多住房歧視現象。科查克則表示，她並不同意這種看法。「我認為這項裁決可能會把責任放在真正應該負責的地方，也就是住房與城市發展部(HUD)，確保這個計畫能正常運作」。

紐約市 早在2008年已實施類似規定，保障低收入租戶。紐約市還設有由市府運作的補助券計畫CityFHEPs。市府發言人表示，目前仍在研究該裁決將如何影響紐約市。