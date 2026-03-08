油價漲民眾感壓力 專家傳授省錢方法

專家提醒，短期內油價可能仍會上升，民眾可透過調整加油時間、改善駕駛習慣及定期保養車輛等方式減少支出。(美聯社)

受中東緊張局勢影響，汽油價 格持續上漲，紐約州 不少駕駛已感受到日常開銷增加的壓力。專家提醒，短期內油價可能仍會上升，民眾可透過調整加油時間、改善駕駛習慣及定期保養車輛等方式，減少支出。

根據美國汽車協會(AAA)數據，目前紐約州普通無鉛汽油平均價格約為每加侖3.33元。自2月底美國與以色列對伊朗開戰以來，油價顯著上升。市場分析指出，中東衝突干擾石油生產與運輸，是近期油價上漲的重要原因。

長期在長島花園城(Garden City)加油的居民魏先生說，油價陡升讓他十分驚訝。他說，「上周我加油時每加侖還是2.9元，6日已漲到3.1元，今天再來看已經3.36元了，漲得太快了」。

AAA東北區高級經理辛克萊(Robert Sinclair Jr.)表示，油價未來仍可能持續波動，但車主仍可採取一些措施減少油耗。他建議車輛定期更換火花塞與機油，確保引擎運作效率，同時保持適當胎壓。「輪胎每少一磅氣壓，燃油效率可能下降約1%。」 他同時指出，加油時間也會影響支出。根據油價追蹤平台GasBuddy分析，周日通常是油價較低的一天，而周三至周五往往較高，每加侖差價約四至九美分。

長島汽油零售商協會(Long Island Gasoline Retailers Association)政府事務副總裁貝耶(Kevin Beyer)則建議駕車人提前加油。「若油箱只剩半箱，現在加滿可能會比明天便宜幾美分」。

紐約州消費者保護部門則提醒，民眾加油時應確認加油站 招牌顯示的價格與油泵價格一致，並留意加油過程中價格是否變動。此外，一些加油站若使用現金付款，可能比信用卡價格每加侖便宜幾分錢。

專家也建議民眾多比較不同加油站價格，例如獨立加油站、遠離主要幹道的加油站，以及Costco、BJ's等會員制倉儲商店，通常價格較低。同時減少不必要出行、平穩加速與減速，也有助於延長每箱油的行駛里程，降低燃油成本。