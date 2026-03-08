哥大學生遭ICE逮捕 市警公布執法錄像

哥倫比亞大學學生遭ICE逮捕，紐約市警公布執法隨身錄像。(市警提供)

紐約市警(NYPD)7日公布上周聯邦移民及海關執法局(ICE )執法人員在哥倫比亞大學附近一處校外公寓逮捕學生阿加耶娃(Ellie Aghayeva)時的911報警錄音及警員隨身執法記錄儀(body camera)畫面。

錄音顯示，當時911報警稱，有兩名「可疑男子」試圖「進入」位於哥大 校園附近的一棟學生公寓樓。接報後趕到現場的警員發現，已有四名ICE下屬機構國土安全調查局的四名執法人員進入該樓二樓一間公寓。

錄像畫面可見，其中兩名執法人員胸前佩戴執法證件，現場還有一名戴著哥倫比亞大學校園安保人員帽子的人士。畫面顯示，一名國土安全調查局的人員向警方表示，他們是通過對講系統聯繫公寓管理員進入大樓，三名同事當時已在公寓內。

對此，到場警員托托雷拉(Frank Tortorella)回應稱，「你們人還挺多」。隨後，警員要求查看證件，並核實了現場四名調查局人員中的兩人的身分。

哥倫比亞大學校長希普曼(Claire Shipman)此前表示，聯邦執法人員在進入大樓時「誤導」住戶，聲稱自己是警察，正在尋找一名失蹤兒童，因而獲得進入公寓樓和涉事公寓的機會。但此次公布的執法記錄儀畫面並未記錄執法人員當時進入大樓時的具體言論。

聯邦國土安全部發言人上周說，執法人員在行動中「口頭表明身分」，並「在頸部明顯佩戴執法證件」，但未就「尋找失蹤兒童」的說法作回應。

市警公布錄像之際，多名民意代表已呼籲紐約市警及哥大公開相關影像資料。曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)於7日在社交媒體表示，根據公布的視頻，更有必要讓哥大公開校園監控錄像，以全面了解移民執法人員如何進入該校外學生宿舍，以及過程中是否涉及侵犯公民權利。

阿加耶娃來自阿塞拜然，是哥大神經科學與政治學專業學生。她在被捕數小時後獲釋。

