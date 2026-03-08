華策會新春晚宴籌得逾100萬元 表彰貢獻者

華人策劃協會(CPC)日前在曼哈頓雀兒喜碼頭60號(Chelsea Piers)舉行年度農曆新年晚宴，550名嘉賓出席，慶祝機構步入第61年。(華策會提供)

華人策劃協會(Chinese-American Planning Council，CPC)日前在曼哈頓雀兒喜碼頭60號(Chelsea Piers)舉行年度農曆新年晚宴，逾550名嘉賓出席，慶祝該機構步入第61年。晚宴共籌得逾100萬元，全部款項將用於擴展華策會的社區服務與政策倡議工作，同時支持機構的社會服務、家庭護理與可負擔住房相關員工。

華策會總裁兼行政總裁何永康(Wayne Ho)表示，60年來，華策會一直陪伴移民與低收入紐約客走過順境與困境，為社區提供服務，也提供支持、尊嚴與希望。「在慶祝機構新一年成果之際，我感謝員工的投入、社區家庭的信任，以及合作夥伴的慷慨支持，共同相信每個人都應有機會發揮最大潛能」。

出席活動的民選官員和民意代表包括市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)、市議會議長梅寧(Julie Menin)、聯邦參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、市主計長李文(Brad Lander)，以及市議員克里斯南(Shekar Krishnan)、李琳達(Linda Lee)與萊利(Kevin Riley)。

曼達尼致辭表示，1966年為農曆火馬年，當時美國各族裔社區共同推動民權運動、反對歧視與戰爭，象徵充滿能量與變革的時代。相隔60年，他希望紐約能再次迎來新的改變。「我能夠成為紐約市史上首位亞裔市長，建立在多年來亞裔社區領袖與居民努力之上，並感謝社區長期以來為城市發展所作出的貢獻。」

企業社會責任獎頒予律師事務所必達·白安律師事務所，以表彰該所長期為弱勢社群爭取公義的努力；傳承獎則頒予亞美醫師協會聯盟(CAIPA)前首席營運官兼亞美醫協基金會執行總監沈卉(Peggy Sheng)；年度榮譽獎頒予國泰銀行(Cathay Bank)及國泰銀行控股公司(Cathay General Bancorp)總裁兼首席執行長劉昌明(Chang M. Liu)。