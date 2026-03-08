長島9位女藝術家 用畫作說故事

大都會藝術家協會(MAFA)主辦的特別藝術展「Between Us」7日下午在Jericho Public Library開幕，展出九位來自長島的女藝術家的作品。(主辦單位提供)

由大都會藝術家協會(MAFA)主辦的特別藝術展「Between Us」7日下午在Jericho Public Library舉行開幕酒會，展覽將持續展出至3月29日。本次展覽匯集了九位來自長島的女藝術家，透過繪畫作品呈現女性細膩而真摯的情感故事。

參展藝術家來自不同職業背景與人生階段，但她們都懷抱著對藝術與創造力的熱愛，並在創作中表達個人的生活經驗與情感感悟。她們透過繪畫等藝術形式，將個人經驗、情感體悟與生命故事融入作品中，使作品既具有鮮明的個體表達，也在彼此之間形成深刻的情感共鳴，是一場關於女性、情感與生命故事的溫暖對話。

參展藝術家Julie分享她的創作經驗說，身為四個孩子的母親，她大部分時間都圍繞著家庭與孩子。兩年前開始學習繪畫，並在Sally Studio Art Center跟隨藝術家Sally Feng學習。 Julie表示，在課堂上，不同年齡的母親們在忙碌生活之外相聚於畫布前，討論構圖與色彩，也分享生活中的點滴。她說，「Between Us」不僅是展覽的主題，更是我們之間真實的情感連結。」

本次展覽中，Julie展出了四幅不同國家女性的肖像作品。她希望透過人物的神情與氣質，展現女性之間跨越文化與地理的情感共鳴。

展覽策展人之一Sally Feng表示：「能夠遇到這樣一群熱愛藝術、充滿求知熱情的學生，看到她們在創作中不斷成長，也是我作為老師最大的幸福。」

展覽以「母親身分」為創作核心，延伸至友誼與女性成長等主題。作品細膩呈現女性在家庭、社會與自我探索中的多重角色，展現女性之間深刻而溫暖的情感連結。

主辦單位負責人Cristal Liu表示，希望透過此次展覽，為社區提供一個走近藝術家、了解創作故事的平台。

本次展覽作品三成的銷售所得將捐贈給大都會藝術家協會(MAFA) ，用於支持協會未來的藝術教育與社區藝術項目的發展，讓藝術繼續在社區中傳播與成長。

大都會藝術家協會(MAFA)主辦的特別藝術展「Between Us」7日下午在Jericho Public Library開幕，展出九位來自長島的女藝術家的作品。(主辦單位提供)