史泰登島首辦新春晚會暨中華文化交流

記者馬璿╱紐約報導
史泰登島北岸州眾議員福爾(Charles D. Fall)7日與多個當地公益團體合作，舉辦「史泰登島首屆新春晚會暨中華文化交流」活動。(主辦方提供)
史泰登島北岸州眾議員福爾(Charles D. Fall)7日與多個當地公益團體合作，舉辦「史泰登島首屆新春晚會暨中華文化交流」活動。(主辦方提供)

史泰登島北岸州眾議員福爾(Charles D. Fall)7日與多個公益團體合作，舉辦「史泰登島首屆新春晚會暨中華文化交流」活動，內容安排舞獅、歌舞等表演節目，吸引社區居民參與。

該活動原訂於上月22日農曆新年期間舉行，不過因暴風雪影響選擇延期，最終於北灘的第27中學禮堂舉辦。由於民眾的報名相當踴躍，主辦單位當日安排上午及下午兩場演出。據主辦方估計，兩場活動合計約有上千名居民到場，不少華人家庭扶老攜幼前來觀賞。

活動內容除舞獅及中國傳統舞蹈、音樂與歌唱表演外，亦邀請醫療與健保等機構設置攤位，提供生活與醫療資訊，並發放購物袋、糖果及新春紅包等物品，供民眾索取。

福爾表示，此次活動是在州議會於2024年通過將農曆新年列為全州公立學校法定假日後，島上舉辦的相關慶祝活動之一，期望透過公開活動形式，讓更多不同族群了解農曆新年的文化內涵。協辦單位之一極光補習班負責人林洪表示，活動透過社區網絡及數位平台宣傳，整合家長群體、居民及公益組織資源，促成各界合作參與。

演出以舞獅揭開序幕，隨後由多名歌手演唱流行與賀年歌曲，並安排兒童舞蹈節目，現場亦布置新春燈籠來營造節慶氛圍。

參與演出的團體包括史島踏歌行、聚聲堂藝術學院、華夏中文史泰登島分校、彩虹藝術教育學苑、雲樂藝校、黑天鵝舞蹈藝術團，以及歌手楊震與精靈藝術培訓中心等多個文化與藝術團體。

當日市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧亦出席。

市議員莊文怡與州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧出席7日「史泰登島首屆新春晚會暨中華文化交流」活動。(主辦單位提供)

