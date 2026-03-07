謝曉澤「以書之名」紐約登場 展出繪畫瓷雕作品

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
中國藝術家謝曉澤個展「以書之名」6日在曼哈頓下城薩帕當代藝術畫廊開幕。圖為「牡丹亭」。(記者范航瑜╱攝影)
中國藝術家謝曉澤個展「以書之名」6日在曼哈頓下城薩帕當代藝術畫廊開幕。圖為「牡丹亭」。(記者范航瑜╱攝影)

中國藝術家謝曉澤個展「以書之名」(In the Name of the Book)6日在曼哈頓下城薩帕當代藝術畫廊(Sapar Contemporary)開幕，展覽以書籍為核心主題，展出其「圖書館」系列繪畫及「禁書」研究項目中的瓷製書籍雕塑，其中多件瓷書作品為首次在紐約亮相。

此次展覽展出多件「圖書館」系列油畫作品，畫面中的書籍包括西方與中國典籍，有些是廣為人知的經典著作，也有較少被提及的出版物。作品以書脊、封面與書頁排列為主要構圖元素，呈現書籍在書架上的不同排列狀態。展覽另一部分為瓷製書籍雕塑，源自藝術家於2016年在中國景德鎮展開的「禁書」計畫。

瓷書作品所複製的書籍包括曾遭禁、其後重新出版的作品。例如作品「金瓶梅」以16世紀出版的小說為原型，該書歷史上多次因內容題材而被列為禁書。部分瓷書邊緣可見白色紙片，象徵插入書頁間的保護紙，呈現書籍保存與閱讀過程中的細節。

謝曉澤1966年出生於中國廣東，現為史丹福大學藝術系教授，長期從事繪畫、裝置、攝影與影像創作。他早年就讀清華大學建築系，其後轉入北京中央工藝美術學院攻讀藝術，並於1990年代赴美，在德州北德州大學取得藝術碩士學位。1993年移居美國後，他開始創作「圖書館」系列，以圖書館書架上的書籍為主要畫面，描繪不同文化與歷史背景中的書籍形態，作品多取材自圖書館與機構檔案中的書籍，包括古籍、參考書與各類出版物等。

1995年，他進一步展開「中國圖書館」系列，持續以書籍為題材進行創作。2012年，該系列延伸為研究項目「禁書記憶：追尋中國被禁書籍」(Forbidden Memories: Tracing Banned Books in China)。在這一研究中，他追查歷史上曾在中國遭禁的書籍，並記錄不同時期政治環境對出版與知識流通的影響。

研究過程中，謝曉澤拍攝了紀錄片「追尋禁書記憶」(Tracing Forbidden Memories)，記錄他在中國多地尋找被禁書籍的經歷。該項目亦涉及對歷史文獻的整理與比較，部分作品將不同版本的書籍並置展示，以呈現出版與審查制度的變化。

中國藝術家謝曉澤個展「以書之名」6日在曼哈頓下城薩帕當代藝術畫廊開幕。(記者范航...
中國藝術家謝曉澤個展「以書之名」6日在曼哈頓下城薩帕當代藝術畫廊開幕。(記者范航瑜╱攝影)

