市議會聽證：開放街道惹議 消防局憂妨礙救援

記者高雲兒╱紐約報導
黄友興表示，目前許多街道使用沉重的混凝土花盆或路障進行封鎖，一旦發生火警或罪案，緊急車輛根本無法輕易移開這些障礙物進入救援。(取自阿莉奧拉社媒X平台)
黄友興表示，目前許多街道使用沉重的混凝土花盆或路障進行封鎖，一旦發生火警或罪案，緊急車輛根本無法輕易移開這些障礙物進入救援。(取自阿莉奧拉社媒X平台)

紐約市議會消防與應急管理委員會(Committee on Fire and Emergency Management)近期針對「地方法第6號」(Local Law 6)的落實情況舉行聽證會，會中揭露，市交通局(DOT)在推動「開放街道」(Open Streets)與單車道項目時，未能與消防局(FDNY)有效溝通，導致消防車在執行任務時面臨碰撞風險及空間不足等嚴峻挑戰，威脅市民生命財產安全。

根據地方執法要求，交通局在批准任何重大交通工程或開放街道申請前，必須諮詢消防局意見。然而，消防局行動主管伍茲(Kevin Woods)在聽證會上直言，新法實施第一年顯示雙方協調嚴重不足。他指出，許多消防分隊長並未收到轄區內的工程規畫通知，甚至出現消防車在前往火場途中，才發現街道被突然設置的植栽槽或石墩擋住。

委員會主席、市議員阿莉奧拉(Joann Ariola)表示，「我們收到無數投訴，消防車差點撞上突然設置在開放街道的植栽槽或路樁、封閉車道導致交通壅堵，甚至讓行人無法使用跨街人行道。」

聽證會重點討論了皇后區的兩項爭議工程，分別為傑克遜高地(Jackson Heights)34大道的Paseo Park開放街道，以及計畫中位於阿斯托利亞(Astoria)31街的單車道項目。阿莉奧拉在會上展示照片顯示，在模擬測試中，由於設置了8呎寬的單車道與緩衝區，消防梯車受限於上方高架地鐵軌道，梯桶與四層樓建築之間竟有超過4呎的空隙，導致救援梯無法觸及三樓或四樓。

市議員黃友興在會上也對現行「開放街道」的設置表達了憂慮，他表示，目前許多街道使用沉重的混凝土花盆或路障進行封鎖，一旦發生火警或罪案，緊急車輛根本無法輕易移開這些障礙物進入救援。他同時強調，封路計畫不僅阻礙了救護車與警車，更對依賴輪椅或助行器的年長者造成不便，甚至可能違反「美國殘疾人法案」，對於需要校車接送至門口的特殊需求學生來說，長期的封路更是造成了極大的生活困擾。

阿莉奧拉表示，她目前正著手擬定提案，要求相關部門追蹤並研究單車道與開放街道計畫對消防局反應時間的具體影響，以數據確保城市規畫不會以犧牲公共安全為代價。

許多消防分隊長並未收到轄區內的工程規畫通知，甚至出現消防車在前往火場途中，才發現...
許多消防分隊長並未收到轄區內的工程規畫通知,甚至出現消防車在前往火場途中,才發現街道被突然設置的植栽槽或石墩擋住。(取自阿莉奧拉社媒X平台)

