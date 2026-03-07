我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

市府強化鷹架管理 推新執法措施 長期設置將逐步拆除

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市樓宇局正推動多項改革，包括縮減建築物外圍空地所需覆蓋鷹架的範圍，並降低外牆檢查的頻率，尤其針對風險較低的建築物。(記者范航瑜╱攝影)
市樓宇局正推動多項改革，包括縮減建築物外圍空地所需覆蓋鷹架的範圍，並降低外牆檢查的頻率，尤其針對風險較低的建築物。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)6日宣布一系列新措施，計畫逐步拆除長期設置的鷹架(sidewalk sheds)，其中重點包括政府樓(NYCHA)社區，同時也將調整相關規定，減少未來必須設置鷹架的情況。

市樓宇局(Department of Buildings, DOB)正推動多項改革，包括縮減建築物外圍空地所需覆蓋鷹架的範圍，並降低外牆檢查的頻率，尤其針對風險較低的建築物。相關措施預計將減少未來需要搭建的鷹架數量。

曼達尼與市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)以及多位民選官員當日在布朗士海布里奇花園(Highbridge Gardens)NYCHA社區宣布了上述計畫，該社區一處因外牆安全問題而設置鷹架已被拆除，相關外牆問題已完成修復，該鷹架卻曾在此停留長達五年。

根據市樓宇局與工程顧問公司Thornton Tomasetti合作完成的一項研究，市府將改革第11號地方法(Local Law 11)所規定的外牆檢查制度，調整檢查間隔時間。更新後的規定將把檢查周期由五年延長至六年，同時為風險較低且維護良好的建築建立簡化申報制度，使實地檢查間隔延長至12年，目前規定為每五年一次。

市樓宇局也將實施新規定，要求因建築外牆安全問題設置的鷹架，最遠只需延伸至距離建築40呎的範圍。舊規定要求，鷹架覆蓋距建築更遠的人行道與步道，範圍可達建築高度的一半。2025年，市議會通過了第47號地方法，規定在NYCHA社區、多棟建築群及大學校園等「園區式」空間中，鷹架覆蓋範圍將縮小，從而有更多開放空地供居民使用。

市樓宇局同時亦提出新規，落實此前通過的第48號地方法，加強對鷹架的執法與監管，新規將對設置超過180天仍未拆除的鷹架施加罰則，迫使業主加速外牆維修工程，並每90天公開工程進度。以上新措施預計今夏生效，市民將可在未來數周內提出意見。

世報陪您半世紀

曼達尼

上一則

紐約檢警破獲黑槍販運 繳獲32把槍、200發子彈

下一則

市議會聽證：開放街道惹議 消防局憂妨礙救援
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖地牙哥推動景觀改革 137項方案打造更美市容

聖地牙哥推動景觀改革 137項方案打造更美市容
馬泰提案 華埠設永久性雙語街牌 推動全市多語街牌

馬泰提案 華埠設永久性雙語街牌 推動全市多語街牌
政府樓空屋翻倍 非法占屋猖獗

政府樓空屋翻倍 非法占屋猖獗

市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議

市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格