市府強化鷹架管理 推新執法措施 長期設置將逐步拆除

市樓宇局正推動多項改革，包括縮減建築物外圍空地所需覆蓋鷹架的範圍，並降低外牆檢查的頻率，尤其針對風險較低的建築物。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼 (Zohran Kwame Mamdani)6日宣布一系列新措施，計畫逐步拆除長期設置的鷹架(sidewalk sheds)，其中重點包括政府樓(NYCHA)社區，同時也將調整相關規定，減少未來必須設置鷹架的情況。

市樓宇局(Department of Buildings, DOB)正推動多項改革，包括縮減建築物外圍空地所需覆蓋鷹架的範圍，並降低外牆檢查的頻率，尤其針對風險較低的建築物。相關措施預計將減少未來需要搭建的鷹架數量。

曼達尼與市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)以及多位民選官員當日在布朗士海布里奇花園(Highbridge Gardens)NYCHA社區宣布了上述計畫，該社區一處因外牆安全問題而設置鷹架已被拆除，相關外牆問題已完成修復，該鷹架卻曾在此停留長達五年。

根據市樓宇局與工程顧問公司Thornton Tomasetti合作完成的一項研究，市府將改革第11號地方法(Local Law 11)所規定的外牆檢查制度，調整檢查間隔時間。更新後的規定將把檢查周期由五年延長至六年，同時為風險較低且維護良好的建築建立簡化申報制度，使實地檢查間隔延長至12年，目前規定為每五年一次。

市樓宇局也將實施新規定，要求因建築外牆安全問題設置的鷹架，最遠只需延伸至距離建築40呎的範圍。舊規定要求，鷹架覆蓋距建築更遠的人行道與步道，範圍可達建築高度的一半。2025年，市議會通過了第47號地方法，規定在NYCHA社區、多棟建築群及大學校園等「園區式」空間中，鷹架覆蓋範圍將縮小，從而有更多開放空地供居民使用。

市樓宇局同時亦提出新規，落實此前通過的第48號地方法，加強對鷹架的執法與監管，新規將對設置超過180天仍未拆除的鷹架施加罰則，迫使業主加速外牆維修工程，並每90天公開工程進度。以上新措施預計今夏生效，市民將可在未來數周內提出意見。