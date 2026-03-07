民代提案推針灸師教育制度與保險給付

州參議員劉醇逸(左三)與州眾議員金兌錫(左四)6日與針灸界代表及醫界人士召開記者會，討論推動針灸師繼續教育法案及擴大保險給付等議題。(記者戴慈慧╱攝影)

州參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員金兌錫(Ron Kim)6日舉行記者會，宣布提出一項新提案，要求紐約州 持牌針灸師定期完成繼續教育課程，同時呼籲州議會進一步推動針灸治療納入醫療保險 給付。

兩人提出的提案編號為S9223/A10187，規定持牌針灸師在每三年的註冊周期內，需完成45小時繼續教育課程，平均每年約15小時。課程內容將涵蓋感染控制、無菌針具操作、不良反應辨識、整合醫療合作以及醫療倫理與帳務紀錄等專業訓練。

劉醇逸表示，針灸在全球已有數千年歷史，近年也逐漸成為許多紐約居民選擇的治療方式之一。他指出，建立繼續教育制度，有助於讓針灸師的專業要求與物理治療師、藥劑師及牙醫等其他醫療專業看齊，也能提升公眾對針灸安全與專業性的信心。

金兌錫則表示，針灸師同樣屬於醫療專業人員，應維持一定程度的專業訓練與能力標準。透過持續教育制度，不僅有助提升專業門檻，也能讓更多患者安全地使用針灸療法。

目前紐約州是全美少數仍未強制要求針灸師完成繼續教育的州之一，支持者認為，若建立相關制度，可讓針灸產業在監管與專業標準上更接近其他醫療領域，也有助於未來擴大保險給付。

當日多位針灸醫者也到場支持，包括紐約中醫學院(New York College of Traditional Chinese Medicine)院長陳業孟(Yemeng Chen)、大紐約州持牌針灸師聯盟會長石鋼以及Acupuncture of America Independent Practice Association營運長李雪等。

石鋼指出，針灸在疼痛管理、壓力與慢性疾病調理方面的應用日益普及，特別是在尋求非藥物治療方案的患者中逐漸受到重視，他補充針灸在減少對鴉片類止痛藥依賴方面也具有潛在作用。

此外，推動保險給付也是針灸界長期關注的議題。劉醇逸說明，目前部分保險公司已提供有限的針灸服務給付，但若能建立更完整的專業制度，將有助於爭取更廣泛的醫療保險覆蓋。州參議員帕克(Kevin Parker)多年來也在州議會推動相關保險提案。劉醇逸表示，若相關立法順利推進，未來可能為針灸治療在主流醫療體系中的角色鋪路。