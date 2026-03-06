「租屋剝削」聽證會 逾百房客陳情

紐約市長曼達尼上任後的第二場「租屋剝削」(Rental Ripoffs)聽證會5日在皇后區長島市舉行。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的第二場「租屋剝削」(Rental Ripoffs)聽證會，5日在皇后區長島市 舉行，逾百名租客在會上對房東砲聲隆隆。華人及亞裔租客呼籲延長供暖時間，建立公開的租客滿意度打分平台。

此次聽證會形式與往常公聽不同：會場大廳置留言看板，租客以寫便條方式反映租屋問題，四周設市政府各部分攤位，由專員現場解答租客疑問。對於希望在公聽會上發言反映個案的租客，市府則另設專門房間，由專員接待並記錄情況，提供初步指導與相關資源轉介。

一位住在法拉盛 、不願具名的華人男性租客表示，目前租金仍居高不下，希望未來能夠降租，此外在他的公寓，暖氣供應時間不足，例如在紐約市最冷的一天，暖氣自早上7時至下午2時仍未開啟，室內溫度偏低，希望政府能加強監管，要求房東在平日延長供暖時間。

居住在法拉盛寇登街(Colden St.)42-49號穩租公寓的韓裔租客朴基範(Kibum Park，音譯)說，他是皇后區租客聯盟(Queens Tenant Coalition)成員，長久以來房租不斷上漲，但居住條件卻持續惡化，目前的租屋制度也缺乏透明，讓租客感到被剝削，也難以發聲。

朴基範希望租客能與物業管理方定期舉行會議。目前，管理方拒絕與租客協會會面，致使維修延誤及安全隱患等問題難及時反映。也希望租金有關資金能夠透明，讓租客們能知道所支付的租金中，有多少真正用於維修與維護預算。此外，他也要求建立一個數位溝通平台，並納入公開的租客滿意打分板塊。

一名在專門房間陳情的華人女性表示，她在雷哥公園(Rego Park)一處共管公寓(Co-op)居住已有15年，但自搬入起屋頂便出現漏水問題。管理公司雖曾「臨時維修」，但僅是將漏水處暫時封補，每逢下雨仍會再次滲漏。她說，每到雨天家中就會漏水，讓她惶恐不安，甚至不敢外出，還有呼吸道的問題。

她表示，她前13年一直按時繳納管理費(maintenance fee)，但因不滿公司長期未妥善處理問題，近兩年開始拒絕繳租，隨後被管理公司告上高等法院。她希望最終能夠退房。在場的兩位政府專員表示已記錄個案，稍後或與她聯絡，並向她轉介法務及律師資源。

市長租戶保護辦公室主任韋弗(Cea Weaver)表示，市府在5月前還將持續收集更多租客證詞，初步調查結果將納入市府的住房計畫中，最終報告及相關建議，則預計於今年夏季公布。她同時呼籲租客踴躍參與接下來的聽證會，持續反映意見。

