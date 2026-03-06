市議會審庇護執行 團體雨中聲援

過去六個月間，紐約市多次出現反對ICE執法的抗議活動，其中部分事件涉及對市警行動的質疑。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 議會6日就庇護城市法及各市府機構的執行情況舉行聽證會，市政廳外，多位民代與紐約移民聯盟等組織成員在雨中集會聲援。此次聽證會緣於市調查局的審查報告。報告指出，部分市府機構在遵守庇護法律方面存在漏洞。

市議會此次重點審查市警局、懲教局及緩刑局的執行情況。委員會主席克里斯南(Shekar Krishnan)表示：「今天的監督聽證會將直指兩個核心問題。第一，紐約市在制度與實際操作層面，是否已準備好在面對無視法律的聯邦政府時捍衛本市法律；第二，我們的市府機構是否在制度與實際行動上，都準備好保護全市的移民居民。」

紐約市的庇護法規定，地方機構不得動用市府資源協助聯邦移民執法，包括禁止地方執法單位在沒有公共安全疑慮的情況下，應移民與海關執法局(ICE)要求延長拘留時間。隨著川普政府加強移民執法，外界對市府機構是否確實遵守相關法律提出質疑。此前川普政府曾公布一份鎖定庇護政策城市的名單，紐約市也在其中，該名單其後已被撤下。

在一宗案例中，倡議團體指控紐約市警將一名在抗議活動中被拘留女性的密封逮捕紀錄轉交國土安全部，並指相關資料被用於推動其遣返程序。市調查局代理局長萊恩(Christopher Ryan)指出，審查亦發現懲教局未對員工提供如何應對移民執法人員的相關培訓。

此次審查是市議會去年在時任市長亞當斯 (Eric Adams)任內提出要求而展開。今年稍早，新任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)發布行政命令，要求部分市府機構就其庇護政策與實務操作進行內部審計。市議員馬泰(Christopher Marte)在集會上發言表示，希望市長不會重蹈前一屆政府的錯誤，並確保各市府機構對其行為負起責任。

過去六個月間，紐約市多次出現反對ICE執法的抗議活動，其中部分事件涉及對市警行動的質疑。去年11月底，曼哈頓下城一處停車場外曾發生衝突。抗議者稱，他們試圖阻止ICE在華埠堅尼路(Canal St.)一帶展開突襲行動，而市警最終在現場逮捕多名抗議人士。