台教育部美東攬才首站 紐約登場

面對面交流，全方位服務僑界人才回流。(記者孫影真╱攝影)

中華民國教育部「高教人才永續發展暨美國攬才計畫」美東組日前在駐紐約台北經濟文化辦事處展開首站行程，教育部政務次長劉國偉率同11所國立大學校長、副校長，與大紐約地區百餘位博士與後博士菁英面對面交流。

劉國偉表示，台灣最近面臨高教退休潮，希望延攬合適領域的優秀學者接班，只要是各校認為值得栽培的學者，不限台籍，都值得鼓勵參與此項計畫。他說，此行也希望強化推廣與美國各頂尖大學之間的學術合作。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強代表駐處歡迎攬才團隊一行與大紐約區的學者菁英，他同時歡迎來自美東五所大學，包括賓州大學(UPenn)、新澤西史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology，簡稱 SIT）、羅格斯大學、紐約州立大學（State University of New York）與羅徹斯特大學(University of Rochester)等校的副教務長來與團隊交流。

出席學者紛紛表示非常期待此次攬才活動，新澤西鄭博士表示，各校簡報資料豐富，讓他瞭解現在回台貢獻所學是很好的時機，個別對談時，也收到校長們提供的建議，感覺收穫超預期。紐約市 江博士也期待以後有更多類似的交流活動。在紐約市作訪問研究的巫醫師表示，除了感受到各校的研究特色，體會到機構長官對於新進人員的規畫也越來越貼心和全面。

攬才團隊包括國發會Talent Taiwan中心執行長廖炳坤將負責籌辦獲選者後續入境手續，他說明了外國特定專業人才的四合一證件「就業金卡」。說明會則由各校輪流說明該校特點，包括台灣大學生命科學院院長江伯倫、中山大學校長李志鵬、清華大學校長高為元、師範大學國際長劉以德、陽明交通大學主秘蔡金吾與六名副校長：中央阮啟弘、中正詹盛如、中興周濟眾、政治陳樹衡、北科技白敦文、台科技周子銓，並在會後一對一諮詢。SIT副教務長Constantin Chassapis表示，希望與來訪團隊研究未來赴該校直接攬才的可能性。

美東組行程包括華府與波士頓，舉辦三場說明會，並已於3月3日回台。

與會學者希望紐約經文處繼續舉辦類似活動，有利瞭解現況。(記者孫影真╱攝影)

台灣大學生命科學院院長江伯倫(左一)提供僑界菁英友善諮詢。(記者孫影真╱攝影)

「高教人才永續發展暨美國攬才計畫」說明會，大紐約地區百餘位菁英熱烈回應。(記者孫影真╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(前排左一)表示該處願做橋梁，接軌攬才團隊與大紐約區學者菁英。(記者孫影真╱攝影)

中華民國教育部政務次長劉國偉(右)與新澤西史蒂文斯理工學院副教務長Constantin Chassapis (左)，研究未來赴該校直接攬才的可能性。(記者孫影真╱攝影)