我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

第二屆法拉盛新春書畫禪藝展開幕

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由國際華嚴會與正念藝術基金會(The Art of Mindfulness Foundation)聯合舉辦的第二屆紐約新春書畫禪藝展，日前在皇后區法拉盛國際華嚴會紐約講堂開幕。(記者高雲兒╱攝影)
由國際華嚴會與正念藝術基金會(The Art of Mindfulness Foundation)聯合舉辦的第二屆紐約新春書畫禪藝展，日前在皇后區法拉盛國際華嚴會紐約講堂開幕。(記者高雲兒╱攝影)

由國際華嚴會與正念藝術基金會(The Art of Mindfulness Foundation)聯合舉辦的第二屆紐約新春書畫禪藝展，1日在皇后區法拉盛國際華嚴會紐約講堂開幕。展覽以書畫藝術結合禪意與正念為主題，透過藝術創作與靜觀理念的融合，呈現富文化氣息的藝術交流。

本次展覽主要展出AMFF賢書法師、國際華嚴會會長陳紹恭居士，以及旅美藝術家黃平平居士的作品。三位創作者以不同藝術形式，圍繞「覺知與當下」的主題，呈現書畫藝術中的禪意與心境。

開幕式吸引多位文化與藝術界人士到場支持，包括心路基金會主席李梅山、攝影藝術家柯仁昌、美國正念基金會執行長肖昱欣(Bessie Xiao)、國際抽象藝術家聯盟主席賈克，以及國際書畫藝術家聯合會秘書長童曉峰等。多位來賓表示，藝術與正念的結合，在當代社會具有重要的文化與心靈意義。

活動期間，賢書法師也介紹了新出版著作「新十牛圖」、「冇得禪師系列禪畫」以及英文作品「The Monk Who Forgot and The Age of AI」，探討人在繁忙生活與科技時代中如何回歸內心。

此外，廣東龍川鹿湖禪寺法師們的書畫作品也在展覽中展出，呈現傳統禪藝與當代表達的融合。主辦方表示，希望透過書畫藝術與正念理念，為社區提供一個沉靜身心、交流文化的空間。

世報陪您半世紀

上一則

美國太子行新澤西倉儲開放分租 誠摯邀請您蒞臨參觀

下一則

周末好去處╱聖派翠克節遊行、建築師林瓔故事
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情

山東同鄉會迎春 理事履新敘鄉情
卡耐基「金鐘之星」新年音樂會 深化美中交流

卡耐基「金鐘之星」新年音樂會 深化美中交流
紐約AUUDI藝術中心19日成立 舉辦藝術家大澤人個展

紐約AUUDI藝術中心19日成立 舉辦藝術家大澤人個展
陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點