第二屆法拉盛新春書畫禪藝展開幕

由國際華嚴會與正念藝術基金會(The Art of Mindfulness Foundation)聯合舉辦的第二屆紐約新春書畫禪藝展，1日在皇后區法拉盛國際華嚴會紐約講堂開幕。展覽以書畫藝術結合禪意與正念為主題，透過藝術創作與靜觀理念的融合，呈現富文化氣息的藝術交流。

本次展覽主要展出AMFF賢書法師、國際華嚴會會長陳紹恭居士，以及旅美藝術家黃平平居士的作品。三位創作者以不同藝術形式，圍繞「覺知與當下」的主題，呈現書畫藝術中的禪意與心境。

開幕式吸引多位文化與藝術界人士到場支持，包括心路基金會主席李梅山、攝影藝術家柯仁昌、美國正念基金會執行長肖昱欣(Bessie Xiao)、國際抽象藝術家聯盟主席賈克，以及國際書畫藝術家聯合會秘書長童曉峰等。多位來賓表示，藝術與正念的結合，在當代社會具有重要的文化與心靈意義。

活動期間，賢書法師也介紹了新出版著作「新十牛圖」、「冇得禪師系列禪畫」以及英文作品「The Monk Who Forgot and The Age of AI」，探討人在繁忙生活與科技時代中如何回歸內心。

此外，廣東龍川鹿湖禪寺法師們的書畫作品也在展覽中展出，呈現傳統禪藝與當代表達的融合。主辦方表示，希望透過書畫藝術與正念理念，為社區提供一個沉靜身心、交流文化的空間。