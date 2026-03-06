班森賀華人社區服務中心攜228初中慶新春

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙228初中農曆新年慶祝活動中的舞獅表演。(記者胡聲橋╱攝影)
布碌崙228初中農曆新年慶祝活動中的舞獅表演。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心日前攜手228初中(I.S.228)主辦農曆新年慶祝活動，吸引該校眾多學生和家長參與，也吸引了社會各界出席。

這次慶祝農曆馬年新春的活動在228初中禮堂舉行，當晚禮堂內座無虛席。活動以布碌崙華人聯合會舞獅隊表演開場，贏得在場觀眾的陣陣掌聲與喝彩聲。班森賀華人社區服務中心也為這次活動表演了精彩的舞蹈。

該校校長丹傑洛(Dominick A. D'Angelo)在致辭中首先向該校師生、家長和嘉賓致以農曆新年問候。丹傑洛說，他從2007年起擔任該校校長，至今已是第19個年頭，見證了學校的成長。他說，美國是一個多元化國家，紐約更是一個多元化的偉大城市，該校學生來自世界各地，文化活動也多元化。他感謝家長學生和社會各界對這次活動的大力支持。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福在發言中向大家致以新年最熱烈的祝賀。他希望舞獅表演和華人社會服中心的舞蹈表演能讓該校師生更多了解中華文化，喜歡中華文化，也希望該校的華裔學生能拓寬視野，更多吸引外族裔文化，成長為兼容並蓄，具有全球視野的21世紀學生。

活動中，228初中的學生表演了各種精彩的舞蹈節目，包括激情澎湃的啦啦隊舞蹈；學生自己組建的小型管弦樂組和軍樂隊出色演奏了各類音樂，還有學生現場演唱了音樂劇選段，贏得現場觀眾陣陣熱烈的掌聲。在各類表演中，都有不少華人學生。

布碌崙班森賀華人社區服務中心和228初中共同主辦農曆新年慶祝活動。(記者胡聲橋╱...
布碌崙班森賀華人社區服務中心和228初中共同主辦農曆新年慶祝活動。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙

紐約中國民族樂團【不負華年】65週年音樂會

周末好去處╱聖派翠克節遊行、建築師林瓔故事
