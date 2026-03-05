松柏之家攜華商會 談社區防身安全

防身安全講座主講人郭威賢傳授如何阻嚇襲擊者。(記者胡聲橋／攝影)

松柏之家社區服務中心攜手海灣公園大道華商會，於4日在布碌崙(班森賀)舉辦社區防身安全講座。這個講座不僅介紹了居民在街上如何避免遭受襲擊，受到攻擊如何處理，而且為華裔商家加強安全措施，應付衝突提供了思路。

此次社區防身安全講座在位於布碌崙西7街1409號的松柏之家多元社區服務中心舉辦。主講人郭威賢有多年專業武術教學和社區培訓經驗。他說，一個人在大街上或在其他公共場合，一定要做到ABCD。A是覺察(Awareness)，要注意觀察自己周圍的人和發生的事情，保持警覺；B是界線(Boundry)，要知道界線在哪裡，如果有人進入邊界，就要做出反應；C是反擊(Counter)，如果遭到攻擊，不要軟弱，要及時反擊；D是緩和(De-escalation)，如有機會，要懂得及時緩解緊張局面。

郭威賢認為，作為普通人，及時阻嚇襲擊者最重要，因此他向在場居民示範如何一邊做出阻止的手勢，一邊高喊「Stop! Stay there!」並帶著居民練習了多次。郭威賢還表示，襲擊事件的旁觀者也有自己的責任，比如應設法分散襲擊者的注意力，及時報警，事後要即時幫助受害者等。

松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀表示，近年紐約發生了多起針對亞裔的襲擊事件，亞裔居民應學些防身術，避免無辜受傷害。她也呼籲以理性和冷靜的態度對待衝突，及時化解衝突。

海灣公園大道華商會會長李志波表示，該商會成員最近常受到騷擾和盜竊，他問作為商家應怎麼辦？郭威賢表示，商家首先要在視線管理、照明、現金與高價貨管理、清晰告示和攝錄系統方面下功夫，這樣就能在很大程度上預防犯罪。一旦衝突發生，商家要做好三件事，前台要懂得用語言降溫，同時設好界限；後台要及時支援，要及時撥打911報警，同時召集隔壁店鋪的人前來支援；其他員工要做好記錄和觀察。