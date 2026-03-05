我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

松柏之家攜華商會 談社區防身安全

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
防身安全講座主講人郭威賢傳授如何阻嚇襲擊者。(記者胡聲橋／攝影)
防身安全講座主講人郭威賢傳授如何阻嚇襲擊者。(記者胡聲橋／攝影)

松柏之家社區服務中心攜手海灣公園大道華商會，於4日在布碌崙(班森賀)舉辦社區防身安全講座。這個講座不僅介紹了居民在街上如何避免遭受襲擊，受到攻擊如何處理，而且為華裔商家加強安全措施，應付衝突提供了思路。

此次社區防身安全講座在位於布碌崙西7街1409號的松柏之家多元社區服務中心舉辦。主講人郭威賢有多年專業武術教學和社區培訓經驗。他說，一個人在大街上或在其他公共場合，一定要做到ABCD。A是覺察(Awareness)，要注意觀察自己周圍的人和發生的事情，保持警覺；B是界線(Boundry)，要知道界線在哪裡，如果有人進入邊界，就要做出反應；C是反擊(Counter)，如果遭到攻擊，不要軟弱，要及時反擊；D是緩和(De-escalation)，如有機會，要懂得及時緩解緊張局面。

郭威賢認為，作為普通人，及時阻嚇襲擊者最重要，因此他向在場居民示範如何一邊做出阻止的手勢，一邊高喊「Stop! Stay there!」並帶著居民練習了多次。郭威賢還表示，襲擊事件的旁觀者也有自己的責任，比如應設法分散襲擊者的注意力，及時報警，事後要即時幫助受害者等。

松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀表示，近年紐約發生了多起針對亞裔的襲擊事件，亞裔居民應學些防身術，避免無辜受傷害。她也呼籲以理性和冷靜的態度對待衝突，及時化解衝突。

海灣公園大道華商會會長李志波表示，該商會成員最近常受到騷擾和盜竊，他問作為商家應怎麼辦？郭威賢表示，商家首先要在視線管理、照明、現金與高價貨管理、清晰告示和攝錄系統方面下功夫，這樣就能在很大程度上預防犯罪。一旦衝突發生，商家要做好三件事，前台要懂得用語言降溫，同時設好界限；後台要及時支援，要及時撥打911報警，同時召集隔壁店鋪的人前來支援；其他員工要做好記錄和觀察。

松柏之家社區服務中心和海灣公園大道華商會合辦防身安全講座。(記者胡聲橋／攝影)
松柏之家社區服務中心和海灣公園大道華商會合辦防身安全講座。(記者胡聲橋／攝影)

世報陪您半世紀

上一則

海外青年文化大使新生培訓 3/29報名截止

下一則

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 採取3步驟保命
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

富裕城丹維爾打擊犯罪出招 志工巡邏補警力

富裕城丹維爾打擊犯罪出招 志工巡邏補警力
男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」

男子手持鐵鍬闖中餐館 襲擊華人老板「要殺死所有人」
8大道銀行遭盜領1700元 嫌犯疑為華裔 警通緝

8大道銀行遭盜領1700元 嫌犯疑為華裔 警通緝

布碌崙消防安全講座 解析常見起火原因

布碌崙消防安全講座 解析常見起火原因

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

2026-02-27 14:20

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成