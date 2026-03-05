海外青年文化大使新生培訓 3/29報名截止

我的頻道

中華民國僑務委員會海外青年文化大使協會(FASCA)紐約分會新生招募將於4月4日至5日在紐約展開二天培訓活動，培訓地點在紐約華僑文教服務中心(133-32 41st Road, Flushing, NY 11355)，14-17歲青少年均可報名參加。此活動以「服務、文化、領導、傳承」為四大培訓主軸，分為研習培訓及全年持續性培力計畫，學員訓後可以加入青年文化大使協會(簡稱FASCA)參與後續培力計畫，積極透過僑社活動的服務與學習，培育成為具有文化涵養與領導長才的青年。

研習培訓內容精彩可期，含括文化尋根與體驗課程，賦予傳統藝術新意象，並安排團隊組織帶領與行政規劃課程，教學與實務兼備。培訓班師資陣容堅強，深獲歷屆學員高度肯定，讓孩子們在精進實力的同時，也可拓展人際關係、結交更多相同背景的夥伴。

學員培訓結業後，即具有加入青年文化大使協會(FASCA)資格，並可參與僑委會提供的全年度培力計畫，若參訓學員服務時數累積超過100小時，將由相關單位協助申請志工服務獎，使未來升學之路更加寬廣。

報名鏈結：https://forms.gle/BC7BBHyBH84AKCAP9。詳情可洽[email protected]或紐約華僑文教服務中心鮑小姐[email protected]，電話:718-886-7770ext 106。

