紐約州「新美國人熱線」 周末擴大服務

記者劉梓祁／紐約報導
紐約州務院「新美國人辦公室」擴大熱線服務，新增周末時段以提供200餘種語言免費資訊。(記者劉梓祁／攝影)
紐約州務院(Department of State)近日宣布，擴大轄下「新美國人熱線」(New Americans Hotline)服務時段，原有周一至周五上午8時至晚間8時外，新增周六及周日上午9時至下午5時服務，民眾可撥打(800)566-7636獲取協助。

據州府介紹，該熱線由社會服務機構「Catholic Charities Community Services」、 「Archdiocese of New York」在紐約州政府資助下營運，為全州居民提供免費、匿名的移民相關資訊與轉介服務；熱線配備多語接線人員及一名全職移民律師，可提供超過200種語言協助。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，此次延長平日服務時間並新增周末時段，是在移民家庭面對不安與不確定之際，進一步強化州府承諾的重要舉措。他強調，該熱線服務完全免費、匿名，希望所有紐約人都能獲得資訊與支持。

州務院表示，熱線除提供免費移民法律服務轉介外，亦可協助聯繫正在移民拘留中的人士，為其轉介免費法律援助；同時提供社區講座與培訓資訊，包括「了解您的權利」(Know Your Rights)及家庭應急準備等內容。民眾亦可透過熱線舉報移民詐騙案件。

據州府數據，自2025年1月以來，熱線已接聽2萬1159通來電，完成4萬2207次轉介。

紐約移民聯盟(NYIC)主席阿瓦德(Murad Awawdeh)指，在聯邦政府加強拘留與遣返執法之際，州府擴大熱線服務尤顯重要，讓更多移民家庭在最迫切時刻獲得法律協助。他呼籲州府持續投資相關計畫，保障家庭團聚、保護勞工並強化社區。

州府指出，新美國人事務辦公室(ONA)自2012年成立以來，為全美首個經立法設立的州級移民服務機構，透過全州社區合作網絡，向所有移民提供包括移民法律服務、英語學習、心理健康支援及就業發展等項目，不論其移民身分。

此外，辦公室網站亦有「了解您的權利、了解您的資源」(Know Your Rights, Know Your Resources)專頁；網站並連結至紐約州檢察長辦公室，供民眾舉報聯邦政府在社區內的相關行動資訊。

