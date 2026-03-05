森林小丘慶新春 各族裔長者同歡

我的頻道

記者戴慈慧／紐約報導
舞者身著綠粉色長裙演出扇子舞。（記者戴慈慧／攝影）
皇后社區家園森林小丘長者中心日前舉辦農曆新年聯歡會，吸引超過170名不同族裔長者與社區居民參與。今年共有18組報名演出，為歷年最多，主辦單位最終選出12組登台，節目涵蓋太極、舞蹈、合唱及多語賀歲。

太極表演中，數名身穿粉紅色練功服的長者在場中央列隊演練，隨音樂依序完成套路，動作整齊。觀眾席上不少人拿起手機拍攝。接續登場的扇子舞由多名舞者演出，身著綠粉色長裙，隨音樂變換隊形。背景牆張貼「2026年歡慶馬年」等字樣與書畫作品，現場座無虛席。

尾聲抽獎時，長者圍在台前等候唱號，中獎者依序上台領獎。（主辦單位提供）
活動一項特色節目為「多語賀歲」。參與成員依序說出與「馬」相關的賀歲成語與吉祥話，包括「馬到成功」、「萬馬奔騰」、「一馬當先」、「龍馬精神」等。最後一輪，成員分別以各自母語說出「新年快樂」，涵蓋中文、英語、西班牙語、法語、義大利語、俄語、印地語、塔吉克語及粵語，台下觀眾報以掌聲。

主持人趙仁方表示，今年報名組數創新高，不少長者希望藉由新年活動呈現平日學習成果，尤其英語班學員還登台演唱了英文歌We are the world(天下一家人)等，贏得不少喝采聲。

該中心負責人露達(Lyuda Sinenko)在致辭中說，該中心是皇后家園社區(QCH)的部門之一，多種文化共存，每年都會主辦與各種文化相關的各種活動，除各種語言學習班外，還有繪畫、書法和歌唱、跳舞、太極拳與排舞等學習班。

尾聲抽獎時，長者圍在台前等候唱號，中獎者依序上台領獎。有長者連中兩獎，親友在旁鼓掌祝賀。

不同族裔長者並肩而坐，部分民眾架設攝影機記錄過程。趙仁方表示，農曆新年聯歡會提供長者交流的平台，此次活動的義工除他外，還有黃森美、陳國蘭等十餘位，在與其它族裔共慶春節的同時，也讓不同族裔居民接觸亞洲傳統節慶文化。

森林小丘長者中心舉辦農曆新年聯歡會，長者在場中央表演太極，動作整齊劃一。（記者戴慈慧／攝影）

不同族裔長者齊聚一堂觀賞新春表演。（記者戴慈慧／攝影）
不同族裔長者齊聚一堂觀賞新春表演。（記者戴慈慧／攝影）

