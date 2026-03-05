紐約市平價住房驅逐案攀升 多來自補助住宅 布朗士最多

NYHC公布一項研究報告指出，2024年紐約市超過三分之一的房東驅逐房客申請，來自受補助的平價住房。(本報資料照片)

非營利組織New York Housing Conference(NYHC)公布的紐約市房東驅逐房客情況的研究報告說，2024年紐約市超過三分之一的驅逐申請，來自於受補助的平價住房(subsidized affordable housing)，凸顯平價住房管理正出現令人擔憂的趨勢。

NYHC表示，2024年全市共有12萬宗驅逐申請，其中4萬3000宗來自平價住房；在這4萬多宗案件中，有3萬8000宗是因租戶欠繳租金而提出，而這些因欠租提出的案件中，只有5%最終被執行驅逐令。

此外，在所有平價住房驅逐申請中，近一半、約45%來自布朗士；NYHC還指出，自2020年以來，有11%的平價住房建築租金收繳率低於80%。

NYHC認為，補助型平價住房中的驅逐問題日益嚴重，將會影響租戶、房東以及市府；該組織強調，這類住房的租金在租戶入住時通常設定為其收入的30%，但隨著時間推移，租金負擔逐漸加重。

另一方面，每年透過抽籤獲得平價住房資格的人數，可能少於因各種原因失去平價住房的人數，此前也有研究指出超過一半的平價住房項目收入不足以支付營運開支。

在2024年，紐約市在補繳租金欠款的「一次性補助」(one-shot deal)項目上支出超過5億元，而這一成本往往在案件進入法院調查程序後持續增加，直到糾紛解決為止，然而房屋法院審理的案件可能需耗時超過一年。

對此NYHC呼籲立法者與民意代表提出相關舉措，幫助平價住房業主採取早期預防措施、降低極低收入家庭的租金負擔，並建立升級通知機制，在住戶面臨被驅逐風險時提前發出警示信函。同時建議設立「平價住房穩定專庭」(Affordable Housing Stability Court Part)，推出其他政策措施，以預防平價住房中的驅逐問題。

針對該項報告，市長辦公室尚未回應作出回應。