亞美醫師協會 籲州府支持社區醫療

亞美醫師協會(CAIPA)3日舉行記者會，多名亞裔醫師、州級民選官員與社區領袖出席，關注聯邦醫療政策變動可能對基層醫療體系帶來的衝擊，並呼籲紐約州 政府在州預算制定過程中加強對社區醫療機構的支持，確保低收入與移民社區能持續獲得醫療服務。

亞美醫師協會總裁兼首席執行長劉季高表示，CAIPA會員醫師長期為大量低收與移民患者提供基層醫療服務，透過持續照護與慢性病管理，有效減少患者前往急診室或住院治療的情況。他指出，急診與住院治療每日費用通常高達3000至5000元，而透過社區醫師的持續照護模式，可顯著降低整體醫療成本。據估算，CAIPA會員醫師每年可為紐約州醫療體系節省逾2億元。

亞美醫師協會首席營運長水晶指出，近期聯邦提出的HR1法案，即部分人士稱為「大又美法」(One Big Beautiful Bill)將對社區醫療提供者帶來重大衝擊。該法案將改變聯邦醫療補助與基本計畫(Essential Plan)的資格與資金安排，並收緊申請條件。CAIPA估計，在其服務的患者中，約有20%的白卡或基本計畫病患可能因此失去保險保障。

他表示，聯邦政策同時可能削減白卡品質激勵計畫(Quality Incentive Program)及其他重要醫療補助。若相關措施落實，僅CAIPA系統每年可能面臨約1億3500萬美元的資金影響。若患者失去保險，許多人將難以負擔醫療費用，最終可能延誤治療或轉而依賴急診室求醫，不僅影響患者健康，也可能增加整體醫療開支。

為減輕衝擊，CAIPA呼籲州政府維持白卡品質激勵計畫資金、重新強化「價值導向支付計畫」(Value Based Payment Program)，並建立支持社區醫療機構的財務機制，以確保基層醫療服務能持續運作。

亞美醫師協會首席醫療官吳佩詩(Eliza Ng)則介紹協會近年推動的多項社區醫療計畫，包括為行動不便長者提供上門診療與照護協調的「CAIPA Home」居家醫療服務。她表示，該計畫由多語言醫療團隊為居家長者提供醫療照護與慢性病管理，幫助患者在家中安全生活，同時減少不必要的急診與住院。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)及州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)與克魯茲(Catalina Cruz)到場聲援。他們表示，社區醫療機構為移民與低收入居民提供重要的基層醫療服務，在聯邦政策可能削減醫療資源的情況下，州政府應在預算安排中加強對社區型醫療提供者的支持，確保居民持續獲得醫療照護，同時減少急診與住院帶來的高昂醫療成本。