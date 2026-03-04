我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

亞美醫師協會 籲州府支持社區醫療

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞美醫師協會(CAIPA)3日舉行記者會，多名亞裔醫師、州級民選官員與社區領袖出席，關注聯邦醫療政策變動可能對基層醫療體系帶來的衝擊。(記者高雲兒╱攝影)
亞美醫師協會(CAIPA)3日舉行記者會，多名亞裔醫師、州級民選官員與社區領袖出席，關注聯邦醫療政策變動可能對基層醫療體系帶來的衝擊。(記者高雲兒╱攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)3日舉行記者會，多名亞裔醫師、州級民選官員與社區領袖出席，關注聯邦醫療政策變動可能對基層醫療體系帶來的衝擊，並呼籲紐約州政府在州預算制定過程中加強對社區醫療機構的支持，確保低收入與移民社區能持續獲得醫療服務。

亞美醫師協會總裁兼首席執行長劉季高表示，CAIPA會員醫師長期為大量低收與移民患者提供基層醫療服務，透過持續照護與慢性病管理，有效減少患者前往急診室或住院治療的情況。他指出，急診與住院治療每日費用通常高達3000至5000元，而透過社區醫師的持續照護模式，可顯著降低整體醫療成本。據估算，CAIPA會員醫師每年可為紐約州醫療體系節省逾2億元。

亞美醫師協會首席營運長水晶指出，近期聯邦提出的HR1法案，即部分人士稱為「大又美法」(One Big Beautiful Bill)將對社區醫療提供者帶來重大衝擊。該法案將改變聯邦醫療補助與基本計畫(Essential Plan)的資格與資金安排，並收緊申請條件。CAIPA估計，在其服務的患者中，約有20%的白卡或基本計畫病患可能因此失去保險保障。

他表示，聯邦政策同時可能削減白卡品質激勵計畫(Quality Incentive Program)及其他重要醫療補助。若相關措施落實，僅CAIPA系統每年可能面臨約1億3500萬美元的資金影響。若患者失去保險，許多人將難以負擔醫療費用，最終可能延誤治療或轉而依賴急診室求醫，不僅影響患者健康，也可能增加整體醫療開支。

為減輕衝擊，CAIPA呼籲州政府維持白卡品質激勵計畫資金、重新強化「價值導向支付計畫」(Value Based Payment Program)，並建立支持社區醫療機構的財務機制，以確保基層醫療服務能持續運作。

亞美醫師協會首席醫療官吳佩詩(Eliza Ng)則介紹協會近年推動的多項社區醫療計畫，包括為行動不便長者提供上門診療與照護協調的「CAIPA Home」居家醫療服務。她表示，該計畫由多語言醫療團隊為居家長者提供醫療照護與慢性病管理，幫助患者在家中安全生活，同時減少不必要的急診與住院。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)及州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)與克魯茲(Catalina Cruz)到場聲援。他們表示，社區醫療機構為移民與低收入居民提供重要的基層醫療服務，在聯邦政策可能削減醫療資源的情況下，州政府應在預算安排中加強對社區型醫療提供者的支持，確保居民持續獲得醫療照護，同時減少急診與住院帶來的高昂醫療成本。

亞美醫師協會總裁兼首席執行長劉季高表示，CAIPA會員醫師長期為大量低收入與移民...
亞美醫師協會總裁兼首席執行長劉季高表示，CAIPA會員醫師長期為大量低收入與移民患者提供基層醫療服務，透過持續照護與慢性病管理，有效減少患者前往急診室或住院治療的情況。(記者高雲兒╱攝影)

世報陪您半世紀

紐約州

上一則

詹瑪麗參選州眾議員 獲多人背書

下一則

市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

許多醫院因大又美法而縮減服務 民主黨趁機進攻醫療議題

許多醫院因大又美法而縮減服務 民主黨趁機進攻醫療議題
聯邦補助取消 加州全保自付額增

聯邦補助取消 加州全保自付額增
不被續保 聖地牙哥數千長者被迫換家庭醫生

不被續保 聖地牙哥數千長者被迫換家庭醫生
霍楚力保130萬人醫保 盼共和黨支持遭冷遇

霍楚力保130萬人醫保 盼共和黨支持遭冷遇

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32
近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。（美聯社）

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

2026-02-24 13:38

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘