市租屋補助擴張生變 曼達尼改口惹議

原本外界預期CityFHEPS的爭議會在曼達尼上任後落幕，但面對龐大財政赤字，曼達尼也改變了立場，指出CityFHEPS租屋補助計畫預算已攀升至12億元。(記者范航瑜╱攝影)

近三年來，圍繞擴大CityFHEPS市府租屋補助計畫的爭議持續延燒。原本外界預期，此前被否決的租屋補助券計畫將在市長曼達尼 (Zohran Mamdani)就任後重獲新生，但面對龐大財政赤字，曼達尼也改變了立場。曼達尼表示，租屋補助計畫預算已攀升至12億元，市府將與議會及受影響市民的律師協商，尋求修法。

CityFHEPS受益家庭通常只需將收入30%支付房租，其餘由計畫補足，補助上限依家庭人數而定。在亞當斯 任內，議會通過了一系列擴大CityFHEPS的法案，並推翻了亞當斯的否決。初審的下級法院在2024年8月裁定認為，擴張法案可能超出議會權限，議會不得強制市府執行。

議會與法律援助協會提出上訴並成功。曼達尼競選時，曾承諾撤回前任政府的法律挑戰；但如今上任後，面對財政壓力，他需要重新評估是否遵從上訴法院的裁定，或與議會協商修改這些法律。市府須在3月25日前，決定是否對下級法院要求實施相關法律的裁定提出挑戰。

私下協商中，部分倡議者亦提出了折衷方案。市府高層與倡議組織日前會議中，有人建議將租金券資格擴及到無法負擔租金管制公寓、低於市價租金的住戶。另有消息指出，市府考慮設定預算上限，類似聯邦Section 8，採先到先得模式，用盡後停止發放新租金券，以此節約成本。

前市議員阿亞拉(Diana Ayala)支持將資格擴及租金管制公寓住戶，但不贊成設上限，認為可節省搬遷開支。布朗士市議員桑切斯(Pierina Sanchez)則希望全面實施法案，讓家庭長期穩定居住，更有效率且節省成本。市議長梅寧(Julie Menin)亦表示願意擴大覆蓋，推動計畫落實。

CityFHEPS自2018年試行，年度成本已突破10億元，受益超過6萬5000戶家庭，規模遠超全國其他城市的租屋補助計畫。市主計長李文(Mark Levine)警告，今年成本或達20億元，五年可能累計200億元。紐約州 與聯邦援助不足，加上收容系統約九萬人，將使市府面臨更大壓力。