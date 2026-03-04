詹瑪麗參選州眾議員 獲多人背書

曼哈頓民主黨副主席詹瑪麗，宣布參選第65選區州眾議員。(詹瑪麗競選團隊提供)

在現任華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)宣布轉戰州參議會後，州眾議會第65選區席位出缺；現任民主黨 第65選區C區領袖、曼哈頓民主黨副主席詹瑪麗(Mariama James)日前宣布參選，並公布首份背書名單。

目前，該選區已有七人投入角逐。據其競選團隊，詹瑪麗長期活躍於下城社區政治事務，主張以住房可負擔性、公共衛生、公立學校 與勞工家庭權益為競選重點。

她表示，第65選區需要一位熟悉社區歷史、同時能回應當前迫切議題的代表人物，「從住房負擔到保障9/11醫療權益，我數十年來持續為社區奮鬥，現在已準備好將這份工作帶到州府。」

目前，詹瑪麗獲得了下城民主黨獨立俱樂部(Downtown Independent Democrats)、前華埠市議員及前紐約州最高法院法官傅理達(Kathryn Freed)、前市議員Alan Gerson等人背書。傅理達表示，她長期觀察詹瑪麗在多項地方議題上的努力，「她始終把社區放在首位，是下城一股正面力量。」

據詹瑪麗自述，她自幼在南橋大樓(Southbridge Towers)成長，目前是三個孩子的母親，並在會計與金融領域擁有逾22年專業經驗，曾於工會企業擔任財務主管，和出任第一社區委員會財務長；她亦為「100%可負擔第五世貿中心聯盟」(Coalition for 100% Affordable 5 World Trade Center)共同創辦人，推動興建逾400個可負擔住房單位，其中20%優先分配給9/11倖存者與第一線應變人員。

第65選區涵蓋金融區(FiDi)、華埠、下東城、兩橋社區(Two Bridges)、諾利塔(Nolita)及小義大利等社區。

除詹瑪麗外，目前已宣布參選者尚包括民主黨第65選區B區領袖王鏑(Jay Jacky Wong)、民主黨區領袖暨「Three Bridges Democratic Club」主席Jasmin Sanchez、民主社會主義者聯盟(DSA)活躍成員Illapa Sairitupac、紐約災害跨宗教服務機構(New York Disaster Interfaith Services)外展經理Lilah Mejia、企業律師Wei-Li F. X. Tjong，以及共和黨牧師丘海倫(Helen Qiu)、。