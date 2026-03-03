我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

紐約州流感患者飆升 醫生：快打疫苗

記者馬璿╱紐約報導
紐約州衛生廳通報本流感季已累積超過14萬件流感案例，華裔醫生鍾潔茜指出，目前所知最有效的方式仍然是接種疫苗，尤其長者必須提高警覺以避免病情加重危急性命。(美聯社)
今年以來全國已有超過1900萬人感染流感，逾萬人死亡。紐約州衛生廳通報的流感陽性病例也已累計超過14萬4000例，患者中逾半為18歲以下少兒，包括四起兒科死亡個案。華裔醫師鍾潔茜(Jessica Chung)提醒，紐約人口稠密、傳播途徑多元，慢性病患者與長者更易出現嚴重併發症，建議盡速接種疫苗，並在出現症狀時及早就醫。

針對社區憂慮，鍾潔茜表示，紐約市仍在冬季，病毒傳播「可能將持續」，社區須提高警覺。她強調疫苗是關鍵，即使無法百分之百避免感染，也能降低重症風險。流感病毒有多種病毒株(strain)，疫苗依當季可能流行株別配置，提供多株保護；即便同季得過流感，仍可能感染不同株別，因此她仍建議每年接種。

對於疫苗疑慮，她指出流感疫苗並非活病毒疫苗，不會因接種而得流感。常見副作用為注射部位痠痛，少數人短暫發燒、畏寒，可視為免疫系統正在「準備作戰」。她比喻，「可以把接種疫苗當作是讓身體先開一場戰前策略會議，建立記憶細胞後待真正遇到病毒時，身體能更快反應。」

她也提醒，社區常見迷思包括「只有長者才需要打」或「流感不嚴重」，但臨床上確有併發重症甚至死亡案例，兒童死亡更不容輕忽。高風險族群包括65歲以上長者、心臟病、慢性肺病、腎病等慢性病患者及幼童。流感可能引發病毒性或細菌性肺炎，影響腎臟、肝臟與意識狀態，嚴重時致命；若同時感染流感、新冠或RSV，重症風險更高。

關於接種時機，她建議已患流感者可待症狀緩解後再打，「如果打了疫苗後身體出現狀況，臨床上會變得很難判斷到底是感染造成的，還是疫苗相關反應造成的。」若同時感染新冠或RSV，更須提高警覺，醫師在臨床時也會特別注意。

她建議在人多或通風不佳處戴口罩，咳嗽遮掩口鼻、勤洗手、避免觸摸臉部並維持通風。家中有人感染應減少接觸、加強清潔；探訪長者者亦應採一致防護原則。

此外，65歲以上長者可與醫師討論是否接種高劑量疫苗；一般成人則建議每年接種常規劑量。一旦出現疑似症狀，應於24小時內採取行動，可使用家用快篩或前往緊急照護中心檢測。她指出，抗病毒藥物在症狀出現後48小時內使用效果最佳，可降低76%住院風險；即便超過48小時仍應諮詢醫師，若出現呼吸困難或意識改變則不可延誤。

針對語言障礙，她表示醫療院所多提供翻譯協助，其任職機構亦可協助中文與廣東話溝通，鼓勵民眾勿因語言顧慮延誤就醫。

