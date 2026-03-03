消費者投訴榜 零售業連3年第一

我的頻道

記者許君達╱紐約報導
紐約州檢察長辦公室2025年度收到的消費者投訴案件中，零售業投訴高居榜首，投訴內容包括虛假廣告、哄抬價格、偽劣商品、演算法區別定價等，涵蓋線上和線下購物。圖為紐約零售巨頭梅西百貨內的打折櫃台。(記者許君達╱攝影)
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)2日公布2025年紐約州消費者投訴數量前十名的清單，其中零售、網路服務和汽車類的投訴位居前三名。

詹樂霞辦公室每年統計其消費者保護部門收到的投訴數量，並公布年度榜單。根據2025年度榜單，針對零售行業的投訴共收到4809起，連續三年高居榜首，但2025年的投訴總量較前兩個年度有所減少。針對網路和汽車類的投訴分別收到4595起和4521起，相差無幾，分別位列第二和第三名。

根據定義，零售業投訴的範圍較廣，涵蓋網購和實體購物，投訴對象包括虛假廣告、哄抬價格、偽劣商品以及低質客服等。詹樂霞辦公室根據進來頻繁出現的極端天氣等緊急狀況，特別提示消費者警惕不良商家利用此類機會高價出售生活或抗災必需的物品或服務，包括汽油、電池、住宿和交通服務等，一旦發現價格不合理，可妥善保留證據，事後向檢察長辦公室投訴。此外，詹樂霞辦公室還指出，近來大量出現的演算法區別定價，在紐約州的最新立法中被明確定義為欺詐行為，商家被禁止利用演算法推測用戶畫像、並據此將相同商品以不同的定價出售給不同的消費者。

在投訴的前三名中，零售和汽車與去年的排名未變，但值得注意的是，網路類投訴在三年內出現了顯著的增加，2023年度僅排名第六、2024年度升至第四、2025年度則達到第二名。網路類投訴針對的對象包括網路服務及運營商、數據隱私及安全保障、數位媒體服務以及通過網路操縱進行的詐騙行為。綜合此前的新聞報導，這一趨勢與最近兩年內猖獗的殺豬盤詐騙和身分盜竊問題存在時間上的契合。詹樂霞今年早些時候曾呼籲受害者積極報告，並發布消費者提示，拆解常見的詐騙手段。

在2025年度的榜單中，被投訴數量第四至第十名的領域分別為銀行與信貸、租房市場、消費者服務、公用事業服務、房屋維修與改造、娛樂，以及旅行類。州檢察長辦公室消費者投訴網址：https://reurl.cc/7E92Ll。

紐約州 詹樂霞

