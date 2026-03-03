華康會布碌崙新春慶典 社區同樂

華康會舉辦第18屆布碌崙賀新春慶典，氣氛熱烈。(華康會提供)

華人健康協會(華康會)攜手州參議員陳學理辦公室和拯救南布碌崙 (布魯克林)聯盟，日前在布碌崙新越卓高中(New Utrecht High School)舉辦第18屆華康會布碌崙賀新春慶典，與社區民眾共慶農曆新年。這次活動氣氛熱烈、年味十足，吸引了眾多社區居民前往參與。

慶典以熱鬧的舞獅表演和傳統的採青儀式開場，為新的一年祈求吉祥與好運。現場還舉行了切金豬儀式，象徵來年紅火，豐裕富足。多個表演團體為這場慶典帶來了豐富多彩的歌舞節目，贏得了陣陣掌聲。

華康會會長陳麗娜致辭說，華康會的布碌崙新春慶典至今已是第18屆。第一屆在日落公園 舉辦的，隨著社區規模不斷擴大、參與人數逐年增加，今年安排到新越卓高中舉行，讓更多社區居民能夠參與。她感謝州參議員陳學理大力協調並落實本次活動的場地，使慶典得以順利舉辦。

州參議員陳學理在慶典中說，他很榮幸參加此次活動並向所有家庭致以誠摯的新年祝福。他表示，今後將繼續在州府奧伯尼(Albany)為社區發聲，爭取更多資源和支持，為社區的發展貢獻力量。

共和黨籍州眾議員 鄭永佳表示，農曆新年是華人最重要的傳統節日，其中的生肖文化、紅包以及財神等習俗，都是中華文化的重要傳承，他希望通過類似活動讓更多人瞭解並延續。

慶典現場還安排了猜謎語、包餃子、搓湯圓以及手工製作等互動活動，吸引了不少家庭和孩子們踴躍參與。抽獎環節更是將現場氣氛推向高潮。活動接近尾聲時，前來參加慶典的社區居民還領取到了主辦方準備的新春禮包。

此次新春慶典還得到國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州眾議員諾瓦霍夫(Michael Novakhov)、市議員卡爾(David Carr)和州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)等民代的支持。

華康會舉辦第18屆布碌崙賀新春慶典，眾多社區居民參與。(華康會提供)

華康會第18屆布碌崙賀新春慶典中的舞蹈節目。(華康會提供)