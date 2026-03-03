變臉、舞獅…皇后區學校迎春 千人同賀

國會議員孟昭文辦公室代表、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)、州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)等到場致意，場面熱鬧溫馨。(讀者提供)

位於皇后區 26學區的公立158初中近日攜手深耕社區多年的亞洲育才協會等教育機構，共同舉辦「馬年慶新春」大型慶祝活動，近千名各族裔家長、學生與社區代表齊聚校園，共迎農曆新年。聯邦國會議員孟昭文辦公室代表、州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)、州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)等到場致意。

活動在學校樂隊演奏迎賓曲與校舞獅團鑼鼓聲中揭開序幕。校長Peter McHugh因積極推動校園多元文化建設，並透過農曆新年等活動加強家校與社區合作而獲表揚；亞洲育才協會創辦人兼理事長李路明則因多年來致力拓展學生教育機會、支持公立學校 發展而受到肯定。

McHugh在致辭中表示，透過不同文化節慶活動，學生能在校園中學習尊重與理解多元背景。李路明則指出，推廣亞裔傳統文化與教育資源，是協會長期努力的方向。

李路明表示，158初中既是協會課後項目基地，也是長期合作夥伴。此次活動除提供經費支持外，還籌備學生舞蹈、歌謠及書法、剪紙展示。協會學生Jeffery Gu與父親特別捐贈提線玩具，現場免費發放給小朋友，增添喜氣。

節目精采紛呈，包括學生川劇變臉表演、喜慶舞蹈、新春祝福歌謠，以及民族服飾走秀與新年美食品嘗等民俗體驗。壓軸由紐約蔡李佛武館醒獅團帶來「瑞獅迎春」表演並派發紅包，將氣氛推向高潮。主辦方表示，希望透過此類慶祝活動，讓不同族裔家庭在共享節慶的同時，增進彼此交流與理解，強化社區凝聚力。