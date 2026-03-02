華埠35年雜貨店熄燈 社區不捨 馬泰頒嘉獎狀

華埠35年老雜貨店熄燈，承載社區無數回憶。圖為業者邱向靈夫婦。(邱向靈提供)

位於曼哈頓律勞街(Ludlow St)的華興商場(B&B Discount Center)2月熄燈停業。這間擁有35年歷史的店鋪是周邊社區內最早一家由華人經營的平價雜貨店，與社區老住戶建構起深厚的情誼，也是整個社區和經濟大環境滄桑變遷的見證者。業者邱向靈夫婦3月1日接受了市議員馬泰(Christopher Marte)頒發的嘉獎狀。

邱向靈祖籍廣東鶴山，1987年移民至紐約，經過四年的打拚和積累後，於1991年擁有了自己的店鋪。起初，正值壯年的邱向靈憑藉吃苦耐勞的精神，從進貨、搬運到經營，全部由他一人包攬，直到事業有所起色，他才結婚，有了邱太太作為幫手。

由於工作勤奮且價格實惠，邱向靈的生意很快就步入正軌，後來一度開起了分店。當時，住在附近的多是來自中國或加勒比地區的新移民家庭，雖然隔著語言障礙，很多家庭還是與邱向靈建立起了深厚的友誼和互動關係，他的店鋪也成了一個小小的社區中心。

在邱向靈夫婦眼中，成長於該社區的馬泰永遠是個「看著長大」的孩子。馬泰表示，自從他記事起，便經常跟著來自多明尼加的父母去邱向靈的店裡買東西，他上學時所用的筆、紙張、筆記本等文具，很多都來自那裡。那時，留給馬泰最深的印象便是「什麼都有」，「任何生活和學習所需要的物品，都能在邱向靈那裡買到」。

在35年的職業生涯中，邱向靈夫婦和他們的店鋪經歷過很好的年代和艱難的歲月，也見證過社區面貌的起起伏伏。根據邱太太的回憶，他們最初落戶在律勞街時，四周的社區還很衰敗，黑幫、癮君子橫行，「人們一聽到地蘭西街(Delancey St)，都唯恐避之不及。」而到了2000年代，一切都在變好，人口增加、治安好轉，社區和商業重新興旺起來。

然而黃金時代並不長久。隨著網路時代的來臨，青年一代紛紛轉向網購，「很多孩子甚至連下一趟樓買東西都不願意」，而習慣了在店內購物的老人，則變得愈來愈少。與此同時，來自大型連鎖零售商的競爭壓力和不斷上漲的租金壓力亦對傳統小商業構成雙重擠壓。在目標百貨(Target)落戶在不遠處後，年輕人和新遷入的中產更開始嫌棄老雜貨店的「土氣」。新冠疫情後，社會治安的惡化又給邱向靈這樣的小商業者帶來新的壓力。「有些人直接拖著行李箱來店內『拿貨』」，甚至根本不怕他們報警。

生意本已舉步維艱，從去年開始加徵的高額進口關稅則帶來了最後的打擊。因此，在賣光庫存後，邱向靈夫婦決定不再繼續經營。他在致顧客的告別信中表示，35年來，他親眼看著像馬泰一樣的老顧客出生、升學、結婚，與社區鄰里結下了深厚的友誼，而在疫情之後依舊勉力堅持數年，很大程度上也是為了維繫這份友情。

邱太太表示，他們的孩子都已長大成人，沒有什麼牽掛，因此退休後打算先好好休息一下，再做未來的打算。