我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

華埠35年雜貨店熄燈 社區不捨 馬泰頒嘉獎狀

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠35年老雜貨店熄燈，承載社區無數回憶。圖為業者邱向靈夫婦。(邱向靈提供)
華埠35年老雜貨店熄燈，承載社區無數回憶。圖為業者邱向靈夫婦。(邱向靈提供)

位於曼哈頓律勞街(Ludlow St)的華興商場(B&B Discount Center)2月熄燈停業。這間擁有35年歷史的店鋪是周邊社區內最早一家由華人經營的平價雜貨店，與社區老住戶建構起深厚的情誼，也是整個社區和經濟大環境滄桑變遷的見證者。業者邱向靈夫婦3月1日接受了市議員馬泰(Christopher Marte)頒發的嘉獎狀。

邱向靈祖籍廣東鶴山，1987年移民至紐約，經過四年的打拚和積累後，於1991年擁有了自己的店鋪。起初，正值壯年的邱向靈憑藉吃苦耐勞的精神，從進貨、搬運到經營，全部由他一人包攬，直到事業有所起色，他才結婚，有了邱太太作為幫手。

由於工作勤奮且價格實惠，邱向靈的生意很快就步入正軌，後來一度開起了分店。當時，住在附近的多是來自中國或加勒比地區的新移民家庭，雖然隔著語言障礙，很多家庭還是與邱向靈建立起了深厚的友誼和互動關係，他的店鋪也成了一個小小的社區中心。

在邱向靈夫婦眼中，成長於該社區的馬泰永遠是個「看著長大」的孩子。馬泰表示，自從他記事起，便經常跟著來自多明尼加的父母去邱向靈的店裡買東西，他上學時所用的筆、紙張、筆記本等文具，很多都來自那裡。那時，留給馬泰最深的印象便是「什麼都有」，「任何生活和學習所需要的物品，都能在邱向靈那裡買到」。

在35年的職業生涯中，邱向靈夫婦和他們的店鋪經歷過很好的年代和艱難的歲月，也見證過社區面貌的起起伏伏。根據邱太太的回憶，他們最初落戶在律勞街時，四周的社區還很衰敗，黑幫、癮君子橫行，「人們一聽到地蘭西街(Delancey St)，都唯恐避之不及。」而到了2000年代，一切都在變好，人口增加、治安好轉，社區和商業重新興旺起來。

然而黃金時代並不長久。隨著網路時代的來臨，青年一代紛紛轉向網購，「很多孩子甚至連下一趟樓買東西都不願意」，而習慣了在店內購物的老人，則變得愈來愈少。與此同時，來自大型連鎖零售商的競爭壓力和不斷上漲的租金壓力亦對傳統小商業構成雙重擠壓。在目標百貨(Target)落戶在不遠處後，年輕人和新遷入的中產更開始嫌棄老雜貨店的「土氣」。新冠疫情後，社會治安的惡化又給邱向靈這樣的小商業者帶來新的壓力。「有些人直接拖著行李箱來店內『拿貨』」，甚至根本不怕他們報警。

生意本已舉步維艱，從去年開始加徵的高額進口關稅則帶來了最後的打擊。因此，在賣光庫存後，邱向靈夫婦決定不再繼續經營。他在致顧客的告別信中表示，35年來，他親眼看著像馬泰一樣的老顧客出生、升學、結婚，與社區鄰里結下了深厚的友誼，而在疫情之後依舊勉力堅持數年，很大程度上也是為了維繫這份友情。

邱太太表示，他們的孩子都已長大成人，沒有什麼牽掛，因此退休後打算先好好休息一下，再做未來的打算。

世報陪您半世紀

上一則

勞資角力 紐約飯店與賭場工會世界盃期間釀罷工

下一則

曼哈頓華埠花車大遊行 州市長與民同樂 曼達尼粵語和國語送祝福
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報

陶藝大師李茂宗 藝術人生 結緣世報
難忘的鄰居

難忘的鄰居
迎百歲 酒店業楷模余安娜獲表彰

迎百歲 酒店業楷模余安娜獲表彰
陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕

陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕

熱門新聞

華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦