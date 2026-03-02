勞資角力 紐約飯店與賭場工會世界盃期間釀罷工

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
目前，酒店工會已提前啟動罷工專屬網站「fifahotelstrike.org」，以應對其合約在賽事期間屆滿的狀況。(截圖自罷工專頁)
據悉，勢力強大的紐約飯店與賭場工會(HTC)因無法與資方就新合約達成協議，正為世界盃(FIFA World Cup)期間的罷工行動預作準備。現行合約將於7月1日到期，若協議不成，恐為這場數百萬人參與的體育盛事造成服務中斷與及經濟損失。

工會現有合約涵蓋紐約市超過250家酒店、逾2萬7000名員工，預計將於7月1日到期。而世界盃賽事預定於6月11日至7月19日舉行，合約到期日正好落在為期數周的賽事正中間。目前，酒店工會已提前啟動罷工專屬網站「fifahotelstrike.org」，以應對其合約在賽事期間屆滿的狀況。

根據現行合約，紐約市一名酒店房務員的時薪為39元87，並享有醫療保險與退休金福利。工會主席馬羅可(Rich Maroko)則強調，工會並非執意要罷工；「我們的目標是確保成員能獲得應有的強韌薪資與福利待遇」。

紐約市主計長李文(Mark Levine)及皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)均於日前現身工會集會，聲援勞工。李文表示，酒店勞工是紐約觀光產業的核心，「他們是紐約的經濟引擎，正是因為他們，成千上萬的遊客才能夠來紐約觀光，在世界盃期間尤其如此」。

針對工會的動作，紐約市酒店業協會(Hotel Association of NYC)總裁兼執行長丹達帕尼(Vijay Dandapani)表達強烈不滿，他批評工會此舉是在將這座城市扣為人質。「在世界盃期間威脅罷工是極其不成熟的做法，這會讓酒店員工和城市面臨巨大的經濟風險」，丹達帕尼指出。

此次世界盃賽事由紐約與紐澤西州共同主辦，比賽場地位於東盧瑟福(East Rutherford)的大都會人壽體育場(MetLife Stadium)。據估計，這項國際賽事能共帶來超過30億元的經濟效益。

紐約市議會經濟發展委員會(Economic Development Committee)已就世界盃的籌備工作舉行監督會議；工會成員亦出席作證。目前紐約市長辦公室與市議會尚未對此罷工威脅發表評論。

