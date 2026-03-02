民調：生活品質下滑 1/3紐約人打算5年內離開紐約州

一項最新民調顯示，約三分之一紐約州居民計畫在未來五年內離開紐約州，多數人受訪指出，高昂的生活成本與下滑的生活品質，是他們想要搬離的主要原因。(記者馬璿／攝影)

一項最新民調顯示，約三分之一紐約州居民計畫在未來五年離開紐約州，多數人受訪指出，高昂的生活成本與下滑的生活品質，是他們想要搬離的主要原因。

根據馬瑞斯特大學(Marist)本月公布的調查，33%的受訪者表示打算搬離紐約州。相較2025年4月的調查結果增加1個百分點。不過，2024年曾有高達37%的受訪者表示準備離開，顯示此趨勢近年持續波動。

在受訪者中，86%的紐約人認為，紐約州已不再適合一般家庭負擔生活，較2025年的82%再度攀升。而在計畫離開的受訪者中，40%將生活成本列為首要因素，21%認為生活品質惡化，15%指出稅負沉重，10%提到政治因素，另有7%坦言對天氣感到厭倦。

人口流動趨勢亦印證此情況。根據「聯合搬家公司」(United Van Lines)2025年全國搬遷研究，去年從紐約與新澤西州搬離的居民人數居全國之冠，多數遷往美國南部與太平洋西北地區。

儘管紐約市 今年1月創下歷來最安全紀錄，但仍有51%的受訪者認為生活品質正在惡化。近期冬季風暴後，街頭狗糞堆積、垃圾清運延宕等情況，亦引發居民不滿，進一步加深對城市管理狀況的質疑。

此項民調發布之際，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)提出的9.5%房產稅調升方案，使部分市民、小房東與民代強烈反彈。專家亦警告，該措施可能導致租金上漲，加重已經承受壓力的租戶負擔。

對此，曼達尼表示，若州府與州長霍楚(Kathy Hochul)拒絕批准其針對年收入100萬元以上納稅人加稅的提案，房產稅調升將是為支應1270億元預算的「最後手段」。

政治方面，霍楚目前民調支持度為46%，為2021年10月以來最高，但仍有56%的登記選民認為州府正將紐約帶往錯誤方向。距離11月州長選舉尚有數月，霍楚暫時以50%對33%，領先共和黨 挑戰者布雷克曼(Bruce Blakeman)17個百分點。