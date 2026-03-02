我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

民調：生活品質下滑 1/3紐約人打算5年內離開紐約州

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項最新民調顯示，約三分之一紐約州居民計畫在未來五年內離開紐約州，多數人受訪指出，高昂的生活成本與下滑的生活品質，是他們想要搬離的主要原因。(記者馬璿／攝影)
一項最新民調顯示，約三分之一紐約州居民計畫在未來五年內離開紐約州，多數人受訪指出，高昂的生活成本與下滑的生活品質，是他們想要搬離的主要原因。(記者馬璿／攝影)

一項最新民調顯示，約三分之一紐約州居民計畫在未來五年離開紐約州，多數人受訪指出，高昂的生活成本與下滑的生活品質，是他們想要搬離的主要原因。

根據馬瑞斯特大學(Marist)本月公布的調查，33%的受訪者表示打算搬離紐約州。相較2025年4月的調查結果增加1個百分點。不過，2024年曾有高達37%的受訪者表示準備離開，顯示此趨勢近年持續波動。

在受訪者中，86%的紐約人認為，紐約州已不再適合一般家庭負擔生活，較2025年的82%再度攀升。而在計畫離開的受訪者中，40%將生活成本列為首要因素，21%認為生活品質惡化，15%指出稅負沉重，10%提到政治因素，另有7%坦言對天氣感到厭倦。

人口流動趨勢亦印證此情況。根據「聯合搬家公司」(United Van Lines)2025年全國搬遷研究，去年從紐約與新澤西州搬離的居民人數居全國之冠，多數遷往美國南部與太平洋西北地區。

儘管紐約市今年1月創下歷來最安全紀錄，但仍有51%的受訪者認為生活品質正在惡化。近期冬季風暴後，街頭狗糞堆積、垃圾清運延宕等情況，亦引發居民不滿，進一步加深對城市管理狀況的質疑。

此項民調發布之際，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)提出的9.5%房產稅調升方案，使部分市民、小房東與民代強烈反彈。專家亦警告，該措施可能導致租金上漲，加重已經承受壓力的租戶負擔。

對此，曼達尼表示，若州府與州長霍楚(Kathy Hochul)拒絕批准其針對年收入100萬元以上納稅人加稅的提案，房產稅調升將是為支應1270億元預算的「最後手段」。

政治方面，霍楚目前民調支持度為46%，為2021年10月以來最高，但仍有56%的登記選民認為州府正將紐約帶往錯誤方向。距離11月州長選舉尚有數月，霍楚暫時以50%對33%，領先共和黨挑戰者布雷克曼(Bruce Blakeman)17個百分點。

世報陪您半世紀

共和黨 紐約市 曼達尼

上一則

4度任主席 伍銳賢接掌中華公所

下一則

勞資角力 紐約飯店與賭場工會世界盃期間釀罷工
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議
紐約州法束縛紐約市增加富人稅 22市議員聯名籲州議會立法放權

紐約州法束縛紐約市增加富人稅 22市議員聯名籲州議會立法放權
因應生活負擔危機 CAAAV組織示威促紐約州府向富人加稅

因應生活負擔危機 CAAAV組織示威促紐約州府向富人加稅

全美搬家率創新低 紐約州僅8.5%

全美搬家率創新低 紐約州僅8.5%

熱門新聞

華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦