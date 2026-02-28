高譚公園新春舞獅 深化華埠社區合作

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
為迎接農曆馬年，靠近華埠、位於布碌崙大橋曼哈頓端橋下的高譚公園2月28日舉辦新春慶祝活動。(高譚公園提供，Julienne Schaer╱攝影) 范航瑜
為迎接農曆馬年，靠近華埠、位於布碌崙(布魯克林)大橋曼哈頓端橋下的高譚公園(Gotham Park)2月28日舉辦新春慶祝活動，並與非營利組織「歡迎來到華埠(Welcome to Chinatown)」合作，透過舞獅表演與巡遊行程，吸引多族裔家庭與社區居民參與，現場氣氛熱鬧非凡。

活動於下午1時開始，在布碌崙大橋下方的「布碌崙河岸(Brooklyn Banks)」舉行。主辦方表示，希望藉由節慶活動加強與鄰近華埠社區的連結，並讓更多市民認識華人傳統文化；同時深化與華埠社區的合作，讓更多民眾共享農曆新年的節慶傳統。

開場由傳統舞獅登場，鑼鼓聲中獅隊翻騰跳躍，象徵驅邪納福，為新的一年祈求平安與健康，現場觀眾圍觀拍照，不少家長帶著孩子體驗年節氛圍。隨後舞獅隊伍帶領民眾沿著柏路(Park Row)步行前往華埠，銜接華埠當天舉行的「超級星期六」(Super Saturday)新春活動，形成跨區域的節慶巡遊，近20支醒獅隊一路賀歲至黃昏，各隊旗幟繽紛鋪陳成陣，隊員服裝整齊畫一，在人群中格外奪目。

還有人身著「財神爺」裝扮現身布碌崙河岸，不但表演滑板，也向民眾派發象徵吉祥的祝福，增添節日喜氣。有參與者表示，能在戶外公共空間看到舞獅與財神，感受到濃厚年味，也讓不同族裔更容易接觸華人文化。

高譚公園又被稱作「拱門廣場」，位於布碌崙大橋及其匝道橋的下方和周邊空間，是曼哈頓下城內一處少有的大型綠色空間。公園於2009年關閉，預留給大橋維護工程承包商堆放機械和材料，2023年公園的一部分重新開放，2024年11月，連接開放空間與柏路人行道的部分也重新開放。

華埠 布碌崙 曼哈頓

